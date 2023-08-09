Benarkah Air Rebusan Sereh Bisa Turunkan Asam Urat Tinggi? Ternyata Punya Kandungan Ajaib

BENARKAH air rebusan sereh bisa turunkan asam urat tinggi? Pertanyaan ini akan kami jawab berdasarkan fakta serta penelitian dalam pakar kesehatan.

Sereh atau terkenal sebagai lemongrass, memiliki berbagai manfaat kesehatan yang telah diakui. Salah satunya potensi antiinflamasi, antikanker, dan antimikroba yang membantu menjaga pencernaan sehat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

Lantas benarkan air rebusan sereh bisa turunkan asam urat tinggi? Ternyata jawabannya bisa. Dilansir Healthline, air rebusan serah bisa turunkan kadar asam urat tinggi karena mengandung anti inflamasi.

Dalam pengobatan tradisional, air rebusan sereh atau teh sereh terbukti mengurangi rasa sakit dan peradangan bila diminum secara rutin.

Selain itu, sifat diuretik pada sereh membantu membuang limbah beracun dari tubuh. Pengeluaran racun ini disebut detoksifikasi untuk meningkatkan pengaturan berbagai organ dalam tubuh seperti ginjal dan hati serta menurunkan kadar asam urat.

Untuk itu, ada berbagai cara mengonsumsi air rebusan air sereh. Cukup merendam daun sereh segar yang sudah dibersihkan ke dalam 500 mililiter rebusan air.