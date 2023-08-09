Apakah Ayam Baik untuk Penderita Asam Urat? Cek Faktanya

APAKAH ayam baik untuk penderita asam urat menarik untuk dikulik. Pasalnya, penderita asam urat sebaiknya memperhatikan kandungan purin dalam setiap makanan yang dikonsumsi.

Terlalu banyak mengonsumsi makanan kaya purin, mengakibatkan penumpukan asam urat pada persendian. Salah satu makanan yang patut dipertimbangkan adalah konsumsi ayam.

Meski daging ayam merupakan makanan berprotein tinggi, tetapi mengandung purin.

Lantas apakah ayam baik untuk penderita asam urat? cek faktanya di sini:

Melansir Livestrong, pusat medis Universitas Pittsburgh melaporkan daging ayam baik untuk penderita asam urat, asalkan setiap mengkonsumsinya tidak lebih dari 6 ons setiap hari. Batasi diri pada porsi 2 atau 3 ons pada makanan tertentu.

Minumlah air sebelum dan sesudah makan makanan yang mengandung ayam, terutama bagi penderita asam urat atau riwayat batu ginjal. Asupan air yang cukup mengeluarkan asam urat melalui urin dan mencegah penumpukan kristal asam urat pada persendian.