Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Makguksu ala Jungkook BTS, Cocok Dimakan Saat Cuaca Panas

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |11:30 WIB
Resep Makguksu ala Jungkook BTS, Cocok Dimakan Saat Cuaca Panas
Resep Makguksu, (Foto: 10Magazine)
A
A
A

SAJIAN kuliner asal Korea Selatan, Makguksu mendadak jadi trending di jagat maya baru-baru ini. Ternyata, sajian yang biasa disantap saat musim panas oleh warga Korea ini muncul saat tayangan siaran langsung personel termuda BTS, Jungkook.

Belum lama ini, pelantun Seven itu membagikan resep salah satu makanan favoritnya itu di akun Weverse pribadinya. Sontak, menu makguksu pun jadi viral dan banyak dimasak oleh para penggemarnya.

Mengutip Taste Atlas, Rabu (9/8/2023), makguksu sendiri merupakan salad mie tradisional dari Korea Selatan, tepatnya dari Provinsi Gangwon. Makanan ini terbuat dari kombinasi mi soba, ayam, dan sayuran. Uniknya, makguksu atau salad mie ini disajikan dalam keadaan dingin dan memanjakan lidah para konsumen.

Penasaran, bagaimana resep makguksu ala Jungkook BTS? Berikut resepnya, dilansir dari akun Instagram, @michelealex.

Bahan-bahan:

200 gr buckwheat noodles (mi soba)

Nori, secukupnya

 BACA JUGA:

Saus:

1 kuning telur omega 3

1 sdm kecap asin

1 sdm saus buldak

1 sdm mayo buldak

2 sdm saus Cham

3 sdm perilla oil

Lada hitam secukupnyya

Wijen sangrai secukupnya, ditumbuk

Bawang putih (opsional)

Bawang bombay (opsional)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement