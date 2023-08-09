Resep Makguksu ala Jungkook BTS, Cocok Dimakan Saat Cuaca Panas

SAJIAN kuliner asal Korea Selatan, Makguksu mendadak jadi trending di jagat maya baru-baru ini. Ternyata, sajian yang biasa disantap saat musim panas oleh warga Korea ini muncul saat tayangan siaran langsung personel termuda BTS, Jungkook.

Belum lama ini, pelantun Seven itu membagikan resep salah satu makanan favoritnya itu di akun Weverse pribadinya. Sontak, menu makguksu pun jadi viral dan banyak dimasak oleh para penggemarnya.

Mengutip Taste Atlas, Rabu (9/8/2023), makguksu sendiri merupakan salad mie tradisional dari Korea Selatan, tepatnya dari Provinsi Gangwon. Makanan ini terbuat dari kombinasi mi soba, ayam, dan sayuran. Uniknya, makguksu atau salad mie ini disajikan dalam keadaan dingin dan memanjakan lidah para konsumen.

Penasaran, bagaimana resep makguksu ala Jungkook BTS? Berikut resepnya, dilansir dari akun Instagram, @michelealex.

Bahan-bahan:

200 gr buckwheat noodles (mi soba)

Nori, secukupnya

Saus:

1 kuning telur omega 3

1 sdm kecap asin

1 sdm saus buldak

1 sdm mayo buldak

2 sdm saus Cham

3 sdm perilla oil

Lada hitam secukupnyya

Wijen sangrai secukupnya, ditumbuk

Bawang putih (opsional)

Bawang bombay (opsional)