Tips Memadukan Denim ala Ayla Dimitri, Cocok untuk Segala Suasana

BAHAN jeans atau denim memang banyak digemari, terutama oleh anak muda. Selain karena mudah dipadukan, bahan denim juga tidak memberikan kesan kaku tapi tetap formal jika dipakai.

Memang meskipun mudah dipadukan, tapi ada beberapa outfit yang bisa memaksimalkan penampilan kita. Selebgram Ayla Dimitri membagikan tips memadukan pakaian berbahan denim.

"Misalnya kaya denim on denim, pakai kemeja putih itu udah easy to mix n match banget," jelas dia seperti dilansir dari Antara.

Menurutnya, denim sangat cocok dipadukan dengan kaus putih dan jaket kulit hitam, sneakers, kaus kaki atau sepatu boots yang menurutnya sedang tren saat ini. Meskipun dipadukan dengan kaus putih yang santai, tampilan dengan denim juga bisa diperkaya dengan pilihan sepatu hak tinggi atau tas dengan warna terang dan pop up.

Ibu satu anak ini mengatakan, denim tidak hanya bisa dipakai dalam acara santai namun juga bisa untuk menghadiri acara formal dengan pilihan bahan yang dapat meningkatkan penampilan. "Misal kita pake flare denim, pilih warna denimnya jangan terlalu robek-robek, belel atau washed, pilih indigo denim yang solid blue atau agak gelap navy atau hitam," ujar Ayla.

Ayla juga menyarankan untuk melengkapi tampilan formal dengan blazer atau atasan putih dengan kesan mewah atau formal, dan sepatu model mengkilat. Padukan juga dengan tas kecil mengkilat atau clutch, dan aksesoris yang menonjol seperti anting blink-blink atau kalung coker.