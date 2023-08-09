Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Febby Rastanty saat Liburan di Bangkok, Pakai Kebaya Pemberian Maudy Koesnaedi

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |06:00 WIB
Potret Febby Rastanty saat Liburan di Bangkok, Pakai Kebaya Pemberian Maudy Koesnaedi
Potret Febby Rastanty saat liburan di Bangkok. (Foto: Instagram)
A
A
A

POTRET Febby Rastanty saat liburan di Bangkok beberapa waktu lalu mencuri perhatian. Bukan saja karena paras cantiknya, juga style-nya yang begitu anggun dengan memakai busana ciri khas Indonesia.

Dia pun mengabadikan momen indah di Wat Arun ke akun Instagramnya. Mantan personel Blink itu begitu memesona dengan batik kutu baru yang dipakai.

Febby Rastanty

Warna orange yang begitu segar sangat pas dipadukan dengan kain warna biru. Warna yang begitu menyatu dengan kulit mulusnya. 

"Pake kebaya dari ibukuu @maudykoesnaedi & kain dari mbak @santizaidan luv banget!," tulisnya di keterangan foto, Rabu (9/8/2023).

Halaman:
1 2
      
