Desainer Indonesia Ramaikan The Shows New York Fashion Week

PEGELARAN fashion bergengsi New York Fashion Week (NYFW) akan kembali digelar 7 September 2023 –13 September 2023 mendatang. Sejumlah desainer Tanah Air melalui Indonesia Now bakal menampilkan karya terbaik mereka pada The Shows NYFW pada 13 September 2023.

Salah satunya adalah brand Livette milik Liliana Tanoesoedibjo yang akan berkolaborasi dengan Amero Jewellery. Ada pula 6 desainer lainnya asal Indonesia yang juga tampil pada musim koleksi Spring Summer ini yaitu Ivan Gunawan, Ayumi, Ikat Indonesia by Didiet Maulana, Merdi Sihombing, Suedeson by Kimberly Tandra, dan Ghea Panggabean.

Seperti yang diketahui Amero menjadi salah satu brand perhiasan yang senantiasa mengusung kebudayaan Indonesia. Berasal dari bahasa Sansekerta, Lavani oleh Amero dengan indah mewujudkan esensi keanggunan. Istilah ‘’Lava’’ memberi penghormatan kepada batu lava yang luar biasa, yang ditemukan berlimpah di seluruh negeri.

Berangkat dari hal tersebut, kali ini Amero berkolaborasi dengan @livette.official yang diinisiasi oleh Visionary Creative Director, Liliana Tanoesoedibjo.

Mengawali pengalaman modenya di kota Paris dan Milan, Livette hadir dengan misi merevolusi industri tekstil nasional dan siap mengkurasi koleksi yang memamerkan perpaduan dinamis antara keahlian tradisional Indonesia dan estetika mode kontemporer.

(Martin Bagya Kertiyasa)