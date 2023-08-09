Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Didiet Maulana Bakal Ikut ke New York Fashion Week 2023

Melati Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |16:16 WIB
Didiet Maulana Bakal Ikut ke New York Fashion Week 2023
Didiet Maulana. (Foto: Instagram)
A
A
A

DESAINER Didiet Maulana menjadi satu dari sejumlah desainer Indonesia yang akan tampil di New York Fashion Week 2023 . Kehadiran Didiet ini dikabarkan langsung oleh Indonesia Now melalui instagramnya.

Dari sederet postingan, foto Didiet Maulana tertampang di antara para desainer hebat lainnya. Namun begitu, belum diketahui karya seperti apa yanb bakal diboyong oleh sang desainer. Indonesia Show pun membeberkan sedikit sosok Didiet Maulana yang lekat pada budaya Nusantara.

"@didietmaulana, Pada tahun 2011, seorang visioner bernama Didiet Maulana muncul sebagai saksi langsung warisan budaya Indonesia yang melimpah dan transformasinya yang luar biasa hingga saat ini," tulis @indonesianow_theshow.

Perjalanan Didiet Maulana menengok budaya Indonesia yang begitu kaya membawanya melahirkan rumah busana bernama IKAT. Tak sekedar menumpahkan kecintaannya terhadap fashion, IKAT by Didiet Maulana juga hadir dengan misi mulia.

"Mengobarkan rasa bangga mengenakan kerajinan tekstil Indonesia dalam ranah mode modern," lanjut akun Indonesi Show.

Desainer dari Indonesia Now di New York Fashion Show akan digelar pada 13 September 2023 mendatang. Seperti yang sudah disebutkan, Didiet Maulana bukan satu-satunya desainer Indonesia yang bergabung. Antara lain, desainer ternama yang juga akan melangkah di NYFW ada Ivan Gunawan, Merdu Sihombing, dan Ghea Panggabean.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
