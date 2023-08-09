Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Festival Tenun Songket Nusantara 2023, Siap Hadirkan Buyer dari Eropa hingga Timur Tengah

Melati Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |17:30 WIB
Festival Tenun Songket Nusantara 2023, Siap Hadirkan Buyer dari Eropa hingga Timur Tengah
Festival Tenun Songket Nusantara, (Foto: MPI/ Melati)
KADIIFA (Komunitas Indonesia Internasional Fashion Art & UKM) bersama Kementerian Dalam Negeri tak lama lagi akan segera menghelat acara Festival Tenun Songket Nusantara dan UMKM Expo.

Para pelaku UMKM di dunia kain tenun songket dari berbagai daerah dipersilakan menunjukan hasil karya-karya terbaik yang dimiliki. Menariknya, pihak penyelenggara pun bakal mendatangkan buyer dari mancanegara. Sehingga, produk tenun songket buatan pelaku UMKM tentunya bakal dilirik oleh kalangan asing.

"Kami mendatangkan buyer dari Eropa, Asia hingga Timur Tengah, produk kita akan diminati oleh negara yang akan hadir ," kata Anna Mariana, Ketua Umum KADIIFA (Kadin Indonesia Internasional Fashion Art & UKM) kala ditemui di acara gathering Festival Tenun Songket Nusantara, Rabu (9/8/2023)

Dengan demikian, bukan jadi hal yang tak mungkin para buyer internasional tersebut juga akan tertarik bekerjasama dengan para pelaku UMKM tenun songket. Makanya, Anna Mariana menginginkan setiap daerah datang memboyong produk terbaik mereka,

"Delegasi yang akan hadir untuk mengkurasi dan bertujuan bekerja sama dengan produk-produk yang ada dari setiap daerah. Kami harap dukungan dari setiap daerah Provinsi mau pun Kabupaten menghadirkan produk terbaik agar melalui ajang ini bisa terjalin.  Kerjasama yang baik antar negara ," lanjutnya.

