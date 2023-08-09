Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Tante Ernie Pakai Lingerie di Ranjang Bikin Netizen Mendadak Gerah

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |00:05 WIB
Potret Tante Ernie Pakai Lingerie di Ranjang Bikin Netizen Mendadak Gerah
Tante Ernie (Foto : Instagram/@himynameisernie)
A
A
A

PENAMPILAN Tante Ernie tak pernah lepas dari sorotan publik. Terutama unggahannya di media sosial yang selalu menunjukkan keseksiannya.

Seperti pada postingan terbarunya, Tante Ernie mengunggah foto dirinya saat duduk di diranjang. Dia tampil seksi dalam balutan lingerie warna coklat.

Tante Ernie

Tante Ernie menggunakan polesan makeup flawless dan tatanan rambut diblow dan digerai. Dia duduk bersila hingga paha mulusnya begitu terlihat.

Dalam postingan itu, Tante Ernie menuliskan keterangan foto-foto dengan kalimat petuah penuh makna.

Halaman:
1 2 3
      
