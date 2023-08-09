Tampil Anggun, Potret Shandy Aulia Pakai Dress Belahan Dada Rendah Bikin Salfok

RESMI menjadi janda, penampilan Shandy Aulia jadi sorotan publik. Sebab kini dia terlihat makin anggun dan memesona.

Melalui Instagram pribadinya, ibu satu anak itu banyak membagikan potret cantiknya. Seperti pada postingan terbarunya, dia nampak anggun memakai slim dress putih.

Dalam foto itu Shandy memakai dress dengan model belahan dada rendah dipadukan dengan high heels warna senada. Dia juga membawa tas kecil dari brand Hermes.

Sementara itu, tampilan rambutnya dikuncir berponi samping dengan model dicurly. Penampilannya makin berkelas dengan aksesori perhiasan yang dia pakai. Parasnya juga makin cantik dengan makeup flawless.

"Last night," tulis Shandy Aulia seperti dikutup dari Instagram @shandyaulia, Rabu (9/8/2023).

Postingan tersebut langsung mendapat banyak komentar dari netizen. Tidak sedikit dari mereka yang memuji penampilan bintang film Eiffel I'm in Love itu.