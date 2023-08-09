Potret Gaya Fashion Y2K 7 Personel RIIZE, Netizen: Cakepnya Bikin Oleng

RIIZE, boy group terbaru besutan SM Entertainment yang dijadwalkan debut pada 4 September mendatang lewat Single Album ‘Get A Guitar’ semakin hari semakin menarik perhatian publik.

Selain mengungkapkan jadwal debut mereka yang akan datang, jelang debut yang makin dekat, lewat akun Instagram resminya, @riize_official, potret visual ketujuh personel Riize diperlihatkan pada publik dengan konsep gaya fesyen Y2K yang saat ini tengah kembali ngetren di dunia hiburan Korea.

Jadi penasaran bagaimana potret visual boygroup calon masa depan SM Entertainment tersebut? Merujuk pada foto resmi yang dirilis pada akun Instagram official @riize_official, berikut Okezone rangkumkan tujuh potret fashion Shotaro, Eunseok, Sungchan, Wonbin, Seunghan, Sohee, dan Anton, Rabu (9/8/2023).

1. Shotaro: Idol yang diduga akan menjadi leader Riize ini terlihat modis dalam balutan set pakaian berwarna biru dengan inner T0shirt putih. Visualnya semakin menonjol sebab warna rambut cokelat pirang keemasannnya, yang membuat sang mantan member NCT ini terlihat kharismatik. Ia juga menambahkan kalung rantai silver sebagai pemanis outfitnya.

“KEREN BANGETTTTTT,” seru salah seorang penggemar.

2. Eunseok: Tak kalah bikin meleleh, penampilan Eunseok juga memukau dengan styling sweater biru dan celana drawstring putihnya. Kesan Y2K pun semakin menonjol lewat pemakaian aksesori era 90-an, berupa hiasan rantai hitam di bagian kantung celana dan aksen robek pada bagian bahu sweater yang dikenakan oleh idol penyuka basket tersebut.