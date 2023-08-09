5 Potret Nam Da Reum Aktor Korea yang Baru Selesai Wamil, Makin Ganteng

NAM Da Reum baru-baru ini telah mengakhiri masa wajib militernya. Mantan aktor cilik tersebut memulai wajib militernya pada umur 19 tahun.

Ia sudah menjalani wajib militer sejak tanggal 8 februari 2022. Hingga kini dia telah selesai menjalani wajib militer pada Agustus 2023.

Beberapa potret terbaru dari Nam Da Reum semakin membuat pangling para fans lantaran wajah dari aktor muda tersebut semakin ganteng dan kepulangannya tersebut disambut hangat oleh para fans.

Berikut ini telah kami rangkum dari instagram @namdareum_mom 5 potret Nam Da Reum aktor muda yang baru selesai wamil pada Rabu (9/8/2023).

1. Tampil elegan dengan warna hitam





Pertama ada potret Nam Da Reum tampil elegan dengan kameja oversize warna hitam. Aktor muda tersebut tuai banyak sekali pujian dari para fans. Dengan caption “⏳️D-2 Hari terakhir sersan angkatan laut”

2. Seragam Wajib Militer





Kali ini Nam Da Reum tampil gagah dengan seragam sepulang wajib militer. Aktor muda ini terlihat lebih dewasa dan berwibawa.

3. Kameja Hitam





Kali ini ada foto candid Nam Da Reum mengenakan kemaja hitam. Foto tanpa melihat kamera justru membuatnya terlihat semakin cool dan ganteng.