5 Potret Cantik Awkarin Berpetualang Jelajah Wisata Sejarah di Sri Lanka

SELEBGRAM Karin Novilda atau yang akrab disapa Awkarin baru saja menghabiskan liburannya di Sri Lanka. Tak sendiri, liburannya kali ini begitu spesial karena ditemani oleh sang kekasih, Jonathan Alden.

Karin dan Jonathan Alden banyak mengenalkan wisata sejarah selama di Sri Lanka. Melalui media sosialnya di Instagram, Awkarin banyak membagikan foto-fotonya selama di sana.

Salah satu yang menarik adalah gaya outfit Awkarin yang selalu terlihat stylish selama di sana. Bahkan di satu momen dia tampil berkain menggunakan batik.

Penasaran seperti apa potret liburan Awkarin dan pacar di Sri Lanka? Berikut rangkumannya dari Instagram @narinkovilda, Rabu (9/8/2023).

1. Stylish memakai kain lilit





Potret Awkarin saat tiba di Sri Lanka, dia memilih strapless top warna putih dipadukan dengan rok lilit hitam dan sneakers. Awkarin juga nampak menyematkan jaket hitamnya di bahunya. Tas hitam yang dia bawa menambah stylish penampilannya.

Rupanya liburannya kali ini didedikasikan untuk merayakan ulang tahun sang kekasih. Awkarin dan Alden memilih Sri Lanka karena visa Alden dan videogrphernya belum keluar, jadi dia memilih Sri Lanka dan melanjutkan perjalanan ke Maldives.

2. Aura cantiknya terpancar





Selama di Sri Lanka, Awkarin memilih memakai outfit santai, sebab dia banyak eksplor destinasi wisata alam yang mengharuskannya memakai pakaian yang nyaman. Seperti di foto ini dia memakai atasan tanpa lengan motif bergaris dipadukan dengan cargo pants warna khaki.

Tak lupa dia juga membawa tas ransel warna senada. Di foto ini Awkarin terlihat cantik dengan makeup natural dan tampilan rambut dikuncir setengah. Paras cantik Awkarin begitu terpancar di foto ini.

"Emang boleh secantik ini? Angle kanan kiri tetap cantik," komen @desanty***

"Aku suka Awkarin yang ini, yang fotonya nggak di edit, angel vibes banget," sambung @yasmeen***

3. Cantik memakai batik





Saat mengunjungi Sri Muthumari Amman Kovil Matale, Awkarin memilih memakai kain batik perpadukan warna hitam dan putih. Kain batik itu dia jadikan kemben kemudian padukan dengan blouse brokat yang membuatnya makin stylish. Awkarin mengaku bangga bisa mengenakan batik di negara orang.