HOME WOMEN FASHION

5 Potret Cantik Dinda Hauw, Profil, Film dan Pendidikannya

Putri Rahmatia Isnaeni , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |13:48 WIB
5 Potret Cantik Dinda Hauw, Profil, Film dan Pendidikannya
Potret cantik Dinda Hauw. (Foto: Instagram)
A
A
A

POTRET cantik Dinda Hauw kembali menjadi perhatian publik. Tepatnya sejak beberapa waktu lalu dia digandeng mesra sang suami, Rey Mbayang, di acara wisuda.

Dinda Hauw memiliki nama asli Nyimas Khodidjah Nashtiti. Namanya mulai dikenal sejak bermain di sinetron ‘Monyet Cantik’ yang tayang pada 2007 silam.

Dinda lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada 14 November 1996. Nama Hauw yang di pakai Dinda merupakan singkatan dari nama kedua orangtuanya.

Mengutip akun Instagramnya, Rabu (9/8/2023) berikut potret cantic Dinda Hauw.

5 Potret Cantik Dinda Hauw

1. Pesona warna putih

Dinda Hauw

Dengan balutan baju dan kerudung serba putih membuat istri Rey Mbayang ini terlihat cantic, ditambah polesan makeup naturan dan berpose elegan dalam blue carpet film ‘

Sabtu Bersama Bapak’ di mana sang suami menjadi salah satu tokoh dalam series tersebut.

2. Dress pink

Dinda Kirana

Pemain film ‘Surat Kecil untuk Tuhanb’ ini terlihat menemani sang suami ketika keluluwan wisuda. Dia begitu memesona memakai dress pink dengan full payet.

Senyum semringah pun terpancar dari wajah ibu dua anak itu.

3. Merona dengan merah

Dinda Hauw

Saat hamil anak kedua beberapa waktu lalu, pemain ‘Cinta Subuh’ ini pun terlihat merona dengan memakai dress merah yang dibalut dengan jaket tebal.

Pesonanya kian bertambah dengan bibir yang diolesi lipstick merah. Bahkan dia begitu bahagia menikmati liburan bersama suami dan anak pertamanya kala itu.

Halaman:
1 2
      
