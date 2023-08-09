Potret Luna Maya Pakai Kebaya Pengantin Sunda, Pancarkan Aura Mistis hingga Disebut Suzzanna Versi Bule

LUNA Maya membagikan foto terbaru mengenakan kebaya hitam di Instagram. Unggahan tersebut masih berkaitan dengan proyek film yang dibintanginya.

Ada dua foto yang dibagikan Luna Maya saat mengenakan kebaya hitam. Mata sayu menjadi sorotan utama dan dari sana juga aura horor nan misterius terlihat.

Ya, Luna Maya di film barunya kembali berperan sebagai setan. Karakter Suzzanna dihidupkan lagi dari wajahnya dan menurut banyak orang cukup berhasil.

So, seperti apa potret Luna Maya pakai kebaya hitam yang mana aura mistisnya terpancar maksimal?

1. Ekspresi meratapi hidup



