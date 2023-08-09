Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Termasuk Ivan Gunawan, 7 Desainer Indonesia Bakal Tampil di New York Fashion Week 2023

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |09:57 WIB
Termasuk Ivan Gunawan, 7 Desainer Indonesia Bakal Tampil di New York Fashion Week 2023
Ivan Gunawan bakal tampil di NYFW 2023 (Foto: Instagram)
A
A
A

DESAINER Ivan Gunawan bakal tampil di New York Fashion Week 2023. Informasi Ivan  bakal tampil di New York Fashion Week (NYFW) ini disampaikan langsung akun resmi @indonesianow_theshows.

Dijelaskan di sana kalau Ivan Gunawan terkenal akan kreativitasnya yang tanpa batas. Bakat luar biasanya di bidang seni tak usah diragukan lagi.

Ivan Gunawan

Sudah 2 dekade Ivan Gunawan bergelut di dunia fashion dan karya-karyanya cukup berhasil mewarnai mode Indonesia.

"Dengan kariernya yang cemerlang selama 2 dekade, Ivan benar-benar berhasil mengembangkan kreativitasnya di dunia fashion dan itu yang membuat mode Indonesia terus berkembang," ungkap keterangan foto Indonesia Now, dikutip MNC Portal, Rabu (9/8/2023).

Belum diketahui karya apa yang akan diboyong Ivan Gunawan ke NYFW 2023. Namun, jika berkaca dari gelaran Indonesia Now sebelumnya, para desainer ditantang untuk mengambil inspirasi keindahan Indonesia dan mengolah wastra Nusantara menjadi produk fashion yang lebih modern.

Penasaran kan seperti apa koleksi Ivan Gunawan untuk Indonesia Now pada New York Fashion Week 2023 ini?

