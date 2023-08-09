Termasuk Ivan Gunawan, 7 Desainer Indonesia Bakal Tampil di New York Fashion Week 2023

DESAINER Ivan Gunawan bakal tampil di New York Fashion Week 2023. Informasi Ivan bakal tampil di New York Fashion Week (NYFW) ini disampaikan langsung akun resmi @indonesianow_theshows.

Dijelaskan di sana kalau Ivan Gunawan terkenal akan kreativitasnya yang tanpa batas. Bakat luar biasanya di bidang seni tak usah diragukan lagi.

Sudah 2 dekade Ivan Gunawan bergelut di dunia fashion dan karya-karyanya cukup berhasil mewarnai mode Indonesia.

"Dengan kariernya yang cemerlang selama 2 dekade, Ivan benar-benar berhasil mengembangkan kreativitasnya di dunia fashion dan itu yang membuat mode Indonesia terus berkembang," ungkap keterangan foto Indonesia Now, dikutip MNC Portal, Rabu (9/8/2023).

Belum diketahui karya apa yang akan diboyong Ivan Gunawan ke NYFW 2023. Namun, jika berkaca dari gelaran Indonesia Now sebelumnya, para desainer ditantang untuk mengambil inspirasi keindahan Indonesia dan mengolah wastra Nusantara menjadi produk fashion yang lebih modern.

Penasaran kan seperti apa koleksi Ivan Gunawan untuk Indonesia Now pada New York Fashion Week 2023 ini?