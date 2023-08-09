Keren! Ruben Onsu Sukses Jual Lebih dari 100 Ribu Produk dan Cuan Miliaran di Shopee Live

JAKARTA - Kabar heboh kembali datang dari kalangan selebriti yang mencoba fitur Shopee Live untuk menjadi ladang gali cuan. Setelah sebelumnya dibuat gempar oleh pencapaian para selebriti Tanah Air lain yang telah berhasil mencetak omzet besar, kini giliran Ruben Onsu yang membuktikan dapat meraih keuntungan fantastis.

Ia sukses menjual lebih dari 100 ribu produk dalam satu hari saat memanfaatkan Shopee Live. Kemeriahan fitur live streaming pada puncak kampanye Shopee 8.8 Grand Beauty & Fashion Festival ini benar-benar mendapatkan respon yang luar biasa dari para pengguna termasuk followers dan fans dari Ruben, bahkan berhasil ditonton hingga 9 juta kali.

Ruben pun mengungkapkan rasa bersyukurnya akan pencapaian membanggakan ini melalui unggahan foto di akun Instagram @ruben_onsu pada 9 Agustus 2023, “Juwarak! Shopee Live Ladang Cuan! Dalam sehari berhasil jual LEBIH DARI 100 RIBU PRODUK dan ditonton hingga 9 JUTA KALI... Makasih banyak atas dukungannya!” pada foto tersebut, terlihat keseruan Ruben saat berlangsungnya sesi live shopping di Shopee Live.

Tangkapan layar IG @ruben_onsu

Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing merupakan peribahasa yang dapat menggambarkan sesi live streaming hari ini. Ambisi Ruben untuk menggali cuan di Shopee Live mendapatkan dukungan penuh dari istri tercinta.

Tidak tanggung-tanggung, selain ikut turun langsung untuk memeriahkan sesi live shopping dengan ikut berjualan di akun ruben_onsu pada 8 Agustus kemarin, Sarwendah juga memberikan ucapan selamat atas keberhasilan yang diraih oleh sang suami.