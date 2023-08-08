Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Raih Puluhan Juta Per Bulan, Ini Rahasia Kesuksesan Burger Mini Viral Milik Wilda

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |23:43 WIB
Raih Puluhan Juta Per Bulan, Ini Rahasia Kesuksesan Burger Mini Viral Milik Wilda
Pebisnis kuliner Rullia Husnul Wilda, (Foto: iNews)
A
A
A

BISNIS kuliner, tak dipungkiri masih jadi salah satu tipe bisnis yang menarik minat banyak orang dari dulu hingga saat ini. Namun, tidak semua bisnis kuliner berjalan dengan mulus. Terkadang ada yang hanya bertahan dalam hitungan bulan saja lalu tutup.

Hal tersebut tidak berlaku pada Wilda, pengusaha kuliner Inikek. Dengan kerja keras dan sikap pantang menyerah, Wilda salah satu pengusaha bisnis kuliner burger mini berhasil dalam bisnis kuliner. Kini usahanya telah viral di media sosial dan berimbas pada pendapatannya yang melejit.

"Kira-kira sekitar Rp20 juta per bulan," kata Wilda pengusaha kuliner Inikek saat ditemui di acara Morning Update, iNews, Selasa (8/8/2023).

 

(Foto: iNews) 

Menurutnya, yang membuat bisnis kulinernya laku keras di masyarakat adalah cita rasa burgernya yang lezat. Kunci kelezatannya sendiri ada pada butter yang digunakan, untuk memanggang patty (roti burger) dan daging burgernya.

 BACA JUGA:

"Jadi dipanggangnya pakai butter," akunya.

Halaman:
1 2
      
