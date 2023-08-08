Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Penasaran dengan Bisnis Burger Mini? Saksikan Morning Update di iNews Bersama Pebisnis Kuliner Rullia Husnul Wilda

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |23:21 WIB
Penasaran dengan Bisnis Burger Mini? Saksikan Morning Update di iNews Bersama Pebisnis Kuliner Rullia Husnul Wilda
Morning Update iNews, (Foto: iNews)
A
A
A

SEIRING dengan perkembangan jaman, kini tersedia hidangan burger bukan ukuran biasa, tapi dengan bentuk mini.

Meski bentuknya mini, imut dan menggemaskan ternyata memiliki cita rasa yang tidak kalah lezat dengan burger pada umumnya loh! Walaupun bentuknya kecil, ternyata burger mini mampu menggoyang lidah semua orang yang menyantapnya.

Tidak heran jika akhirnya Rullia Husnul Wilda, pengusaha dessert Inikek berhasil meraup omset puluhan juta rupiah dari hasil berjualan burger mini ini. Menurut Wilda kunci kelezatan burger mini miliknya ada pada penggunaan butter untuk memanggang patty dan dagingnya.

 BACA JUGA:

"Jadi dipanggangnya pakai butter," ucap Wilda, saat ditemui di acara Morning Update, Selasa (8/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/612/2860546/raih-puluhan-juta-per-bulan-ini-rahasia-kesuksesan-burger-mini-viral-milik-wilda-KVG7iOkDSi.jpg
Raih Puluhan Juta Per Bulan, Ini Rahasia Kesuksesan Burger Mini Viral Milik Wilda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/01/612/2773216/tinggalkan-dunia-perfilman-tanah-air-yudha-pangestu-kini-fokus-jadi-konten-kreator-kuliner-oFlxEwvL7z.jpeg
Tinggalkan Dunia Perfilman Tanah Air, Yudha Pangestu Kini Fokus Jadi Konten Kreator Kuliner!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/09/612/2723931/anak-muda-harus-paham-berbisnis-demi-masa-tua-1CxwHb2eYa.jpg
Anak Muda Harus Paham Berbisnis demi Masa Tua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/28/298/2539480/kisah-inspiratif-mantan-karyawan-berbisnis-kuliner-sehat-yHbUtS8QcU.jpg
Kisah Inspiratif Mantan Karyawan Berbisnis Kuliner Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/20/298/2520035/usaha-kuliner-tak-bisa-bermodal-asal-enak-pasti-laku-UGih3PP8wm.jpg
Usaha Kuliner Tak Bisa Bermodal asal Enak Pasti Laku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/04/612/2496467/luncurkan-bisnis-kuliner-anwar-bab-kan-aku-chef-jadi-percaya-diri-y3t12XXsd5.jpg
Luncurkan Bisnis Kuliner, Anwar BAB: Kan Aku Chef Jadi Percaya Diri
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement