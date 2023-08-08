Penasaran dengan Bisnis Burger Mini? Saksikan Morning Update di iNews Bersama Pebisnis Kuliner Rullia Husnul Wilda

SEIRING dengan perkembangan jaman, kini tersedia hidangan burger bukan ukuran biasa, tapi dengan bentuk mini.

Meski bentuknya mini, imut dan menggemaskan ternyata memiliki cita rasa yang tidak kalah lezat dengan burger pada umumnya loh! Walaupun bentuknya kecil, ternyata burger mini mampu menggoyang lidah semua orang yang menyantapnya.

Tidak heran jika akhirnya Rullia Husnul Wilda, pengusaha dessert Inikek berhasil meraup omset puluhan juta rupiah dari hasil berjualan burger mini ini. Menurut Wilda kunci kelezatan burger mini miliknya ada pada penggunaan butter untuk memanggang patty dan dagingnya.

"Jadi dipanggangnya pakai butter," ucap Wilda, saat ditemui di acara Morning Update, Selasa (8/8/2023).