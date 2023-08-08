Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 9 Agustus: Capricorn Pikirkan Konsekuensi, Pisces Berpikir Sebelum Bertindak

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |08:30 WIB
Ramalan Zodiak 9 Agustus: Capricorn Pikirkan Konsekuensi, Pisces Berpikir Sebelum Bertindak
Ilustrasi zodiak, (Foto: Ilustrasi Okezone)
A
A
A

APA kata penerawangan nasib peruntungan tanda zodiak Anda di pertengahan pekan ini? Mengutip New York Post, berikut prediksi ramalan peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Capricorn, Aquarius dan Pisces dari ahli astrologi, Sally Brompton.

1. Capricorn: Para Capricorn sebetulnya bukan orang yang suka melanggar aturan. Tapi hari ini Anda, dihadapkan pada situasi yang membuat para Capricorn jadi memilih untuk mengambil jalan pintas atau melanggar aturan, tetapi ada kemungkinan Anda akan melakukannya hari ini hanya untuk menyelesaikan tugas yang melelahkan. Sebelum benar-benar melakukannya, coba pikirkan lagi apa konsekuensinya jika ketahuan.

2. Aquarius: Sebagai Aquarius, Anda memang orang yang bisa dipercaya. Tetapi jangan biarkan hal itu membutakan dirimu pada fakta bahwa tidak semua orang sejujur Anda. Ini bahkan berlaku untuk hubungan keluarga hingga soal pekerjaan.

3. Pisces: Hari ini para Pisces merasa sudah nyaman dengan kehidupan saat ini. Tapi ini bukan jadi alasan, Anda perlu mengambil risiko yang bisa berakibat pada konsekuensi yang bersifat negatif. Berpikirlah sebelum bertindak, terkadang tidak melakukan apa-apa adalah hal yang tepat.

(Rizky Pradita Ananda)

      
