Ramalan Zodiak 9 Agustus: Libra Tetap Waspada, Sagitarius Kontrol Perasaan Sendiri

BAGAIMANA dengan nasib peruntungan tanda zodiak Anda di pertengahan pekan ini? Mengutip New York Post, berikut prediksi ramalan peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Libra, Scorpio dan Sagitarius dari ahli astrologi, Sally Brompton.

1. Libra: Begitu banyak hal yang terjadi pada para Libra, membuat Anda jadi terlalu yakin semua hal tidak akan ada yang salah lagi. Jangan terlena dan tetaplah waspada dengan semua kemungkinan yang ada.

2. Scorpio: Hari ini jangan ragu untuk jujur, karena ada sesuatu yang sangat ingin Anda katakan dan ini harus dikatakan sekarang. Kejujuran terkadang menyakitkan, tapi kebohongan yang ada harus dibongkar. Jangan biarkan mereka membodohi Anda lagi.

3. Sagitarius: Rabu ini Anda harus tetap mengendalikan perasaan diri sendiri, jangan sampai terlalu terbawa emosional. Kontrol diri, jangan sampai memberikan respon yang berlebihan.

(Rizky Pradita Ananda)