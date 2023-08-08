Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 9 Agustus: Cancer Tak Perlu Merasa Bersalah, Virgo Coba Lebih Santai

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |06:30 WIB
Ramalan Zodiak 9 Agustus: Cancer Tak Perlu Merasa Bersalah, Virgo Coba Lebih Santai
Ilustrasi zodiak, (Foto: Ilustrasi Okezone)
A
A
A

PENASARAN dengan peruntungan tanda zodiak Anda di pertengahan pekan ini? Mengutip New York Post, berikut prediksi ramalan peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Cancer, Leo dan juga Virgo dari ahli astrologi, Sally Brompton.

1. Cancer: Para Cancer hari ini diingatkan bahwa dunia tak berputar hanya di sekitar Anda. Jadi tidak ada alasan mengapa Anda harus merasa bersalah tentang kesengsaraan orang lain. Anda bisa tetap membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan, tetapi jangan terlalu terlibat secara pribadi.

2. Leo: Komunikasi jadi , mereka akan merespons dengan baik dan menjelaskan bahwa mereka juga mencintai Anda. Jangan hanya menganggap mereka tahu apa yang Anda pikirkan dan rasakan – jelaskan untuk mereka.

3. Virgo: Kabar baik untuk para Virgo! Tak perlu harus selalu bekerja keras, karena hal terbaik yang bisa Anda lakukan hari ini adalah tidak melakukan apa-apa. Cukup duduk dan bersantailah menikmati hidup.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Telusuri berita women lainnya
