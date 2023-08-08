Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 9 Agustus: Aries Jangan Berlebihan, Gemini Lagi Putus Asa

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |05:30 WIB
Ramalan Zodiak 9 Agustus: Aries Jangan Berlebihan, Gemini Lagi Putus Asa
Ilustrasi zodiak, (Foto: Ilustrasi Okezone)
APA kata peruntungan tanda zodiak Anda di pertengahan pekan ini? Mengutip New York Post, berikut prediksi ramalan peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Aries, Taurus dan Gemini dari ahli astrologi, Sally Brompton.

1. Aries: Mood baik tengah menyelimuti para Aries hari ini, makanya sedang bermurah hati dan ingin melakukan sesuatu untuk teman dan kolega. Meski demikian, ingat jangan terlalu berlebihan dan menghabiskan semua waktu dan energi hanya demi mewujudkan keinginan mereka.

2. Taurus: Berhati-hatilah hari ini untuk tidak mengatakan atau melakukan apa pun yang mungkin membuat marah orang-orang di sekitarmu, seperti di tempat tinggal, di tempat bekerja, dan pihak-pihak yang berbisnis dengan Anda. Anda mungkin tidak bermaksud menyakiti perasaan mereka, tetapi mereka bisa salah tangkap dan malam jadi menyimpan dendam yang berbahaya.

3. Gemini: Duh! Hari ini para Gemini sedang merasa putus asa untuk melepaskan diri dari kesibukan sehari-hari. Jangan sampai terlena hasrat sementara, karena suka atau tidak suka Anda punya tanggung jawab yang serius untuk diselesaikan.

(Rizky Pradita Ananda)

      
