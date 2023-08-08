5 Fakta Terbaru Oklin Fia yang Viral Gegara Konten Jilat Es Krim di Depan Kemaluan Pria

OKLIN Fia tengah menjadi bulan-bulanan netizen setelah membuat konten berbau pornografi. Dalam postingannya itu, selebgram berhijab tersebut membuat konten menjilat es krim di depan kemaluan pria.

Aksi tak senonohnya itu tentu saja mendapat banyak kecaman dari publik. Bahkan aksi perempuan yang dikenal juga sebagai seleb TikTok ini juga disebut penistaan agama.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum fakta tentang Oklin Fia, penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya dari berbagai sumber, Rabu (9/8/2023).

1. Kerap memamerkan keseksian





Sosok Oklin cukup mencuri perhatian di media sosial, salah satunya adalah dari cara dia berpakaian. Dalam postingannya Oklin tampil memakai hijab namun sering menggunakan pakaian ketat hingga memperlihatkan lekuk tubuhnya.

BACA JUGA: 5 Potret Oklin Fia yang Viral Gegara Konten Jilat Es Krim di Depan Kemaluan Pria

2. Bikin konten tak senonoh

Belum lama ini dia kembali menjadi perbincangan setelah membuat konten tak senonoh. Pada konten tersebut terlihat Oklin tengah bersimpuh di depan pria sambil menjilat es krim. Ekspresinya pun tampak vulgar hingga seperti tengah membuat konten film dewasa.

3. Disebut penistaan agama

Karena kontennya itu, banyak netizen yang murka. Bahkan dia disebut sudah menistakan agama. Hal itu karena Oklin dikenal sebagai wanita yang menutup aurat.