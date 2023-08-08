Podcast Aksi Nyata: Perkembangan Industri, Bagaimana Lingkungan Sulawesi Tenggara?

SEKTOR pertambangan merupakan sumber daya alam yang berkontribusi pada pendapatan suatu daerah, salah satunya di Sulawesi Tenggara (Sultra), yang diketahui menghasilkan pertambangan nikel terbesar di Indonesia.

Tak bisa dipungkiri, banyak perusahaan asing mau pun lokal yang membuka kawasan industri di daerah tersebut. Sekretaris DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara/Bacaleg DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil V Partai Perindo, Aryo Wira Setiawan mengaku mengapresiasi dengan kehadiran perusahaan asing di daerahnya.

Tapi di sisi lain, Aryo melihat pengalih fungsian perkebunan jadi masalah serius yang harus dipikirkan.

BACA JUGA:

"Jadi sebenarnya memang sudah ada peraturan perundang-undangan perkebunan dan pertambangan yang mengeksploitasi sumber daya alam mereka punya kewajiban mereboisasi," kata Aryo seperti dikutip dari Podcast Aksi Nyata Partai Perindo bertajuk ‘Masyarakat Lokal Menjadi Penonton, Pekerja Asing Menguasai Sulawesi Tenggara', Selasa (8/8/2023).

"Ini yang harus sama-sama harus perhatikan bagaimana proses reboisasi penghijauan di lahan yang sudah terpakai untuk perkebunan dan pertambangan bisa betul-betul bisa terimplementasi dengan baik," sambungnya.