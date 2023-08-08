Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Podcast Aksi Nyata: Perkembangan Industri, Bagaimana Lingkungan Sulawesi Tenggara?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |19:41 WIB
Podcast Aksi Nyata: Perkembangan Industri, Bagaimana Lingkungan Sulawesi Tenggara?
Aryo Wira Setiawan di Podcast Aksi Nyata, (Foto: Youtube Partai Perindo)
A
A
A

SEKTOR pertambangan merupakan sumber daya alam yang berkontribusi pada pendapatan suatu daerah, salah satunya di Sulawesi Tenggara (Sultra), yang diketahui menghasilkan pertambangan nikel terbesar di Indonesia.

Tak bisa dipungkiri, banyak perusahaan asing mau pun lokal yang membuka kawasan industri di daerah tersebut. Sekretaris DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara/Bacaleg DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil V Partai Perindo, Aryo Wira Setiawan mengaku mengapresiasi dengan kehadiran perusahaan asing di daerahnya.

Tapi di sisi lain, Aryo melihat pengalih fungsian perkebunan jadi masalah serius yang harus dipikirkan.

 BACA JUGA:

"Jadi sebenarnya memang sudah ada peraturan perundang-undangan perkebunan dan pertambangan yang mengeksploitasi sumber daya alam mereka punya kewajiban mereboisasi," kata Aryo seperti dikutip dari Podcast Aksi Nyata Partai Perindo bertajuk ‘Masyarakat Lokal Menjadi Penonton, Pekerja Asing Menguasai Sulawesi Tenggara', Selasa (8/8/2023).

"Ini yang harus sama-sama harus perhatikan bagaimana proses reboisasi penghijauan di lahan yang sudah terpakai untuk perkebunan dan pertambangan bisa betul-betul bisa terimplementasi dengan baik," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/612/2949720/begini-cara-mengkurasi-kehidupan-di-media-sosial-Ylku998rEO.jpg
Begini Cara Mengkurasi Kehidupan di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/612/2949717/media-sosial-pengaruhi-kesehatan-mental-anak-muda-LOyIo3ZEU5.jpg
Media Sosial Pengaruhi Kesehatan Mental Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/612/2942332/podcast-aksi-nyata-aiman-witjaksono-politik-yang-baik-tak-sekedar-tawarkan-keberlanjutan-atau-perubahan-KWWiUevmmN.jpg
Podcast Aksi Nyata, Aiman Witjaksono: Politik yang Baik Tak Sekedar Tawarkan Keberlanjutan atau Perubahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/612/2942306/fokus-ke-sektor-pendidikan-aiman-witjaksono-ganjar-pranowo-beda-dari-yang-lain-pjTiX5YpKs.jpg
Fokus ke Sektor Pendidikan, Aiman Witjaksono: Ganjar Pranowo Beda dari yang Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/612/2938408/minat-kuliah-di-luar-negeri-ini-hal-utama-yang-perlu-dipersiapkan-calon-mahasiswa-A2sLLWO5bd.jpg
Minat Kuliah di Luar Negeri? Ini Hal Utama yang Perlu Dipersiapkan Calon Mahasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/612/2938352/podcast-aksi-nyata-membantu-indonesia-tak-harus-kembali-ke-tanah-air-upB2fK5DyA.jpg
Podcast Aksi Nyata : Membantu Indonesia Tak Harus Kembali ke Tanah Air?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement