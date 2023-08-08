Podcast Aksi Nyata: Nasib Masyarakat Lokal Terancam dengan Hadirnya Pekerja Asing di Sulawesi Tenggara?

SULAWESI Tenggara salah satu daerah yang memiliki kekayaan alam melimpah. Tak heran bila banyak perusahaan lokal dan asing yang membuka bisnis industri di daerah ini.

Sayangnya kasus kedatangan pekerja asing membuat masyarakat lokal gigit jari. Banyak perusahaan yang memilih mendatangkan para pekerja dari negaranya untuk membangun bisnis ini, daripada memperkerjakan masyarakat lokal setempat.

Sekretaris DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara/Bacaleg DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil V Partai Perindo, Aryo Wira Setiawan mengatakan kedatangan pekerja asing di Indonesia tentu saja sangat diapresiasi.

Apalagi hal itu menjadi salah satu strategi pemerintah untuk percepatan ekonomi dan sangat diperlukan. Namun, Aryo menyebutkan sejatinya masyarakat lokal tetap harus diperhatikan.

“Tapi investor asing juga perlu memperhatikan masyarakat lokal,” ujar Aryo seperti dikutip dari Podcast Aksi Nyata Partai Perindo bertajuk ‘Masyarakat Lokal Menjadi Penonton, Pekerja Asing Menguasai Sulawesi Tenggara', Selasa (8/8/2023).