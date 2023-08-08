Apa Efek Sinar Matahari Langsung ke Tubuh Tanpa Terhalang Atmosfer?

PANCARAN sinar Matahari memang memberikan efek positif bagi tubuh kita. Tapi, hal itu lantaan sinar matahari yang menyorot langsung ke Bumi dihalangi oleh amosfer. Atmosfer merupakan lapisan gas yang berfungsi sebagai pelindung bagi Bumi.

Amosfer memiliki peran yang begitu penting terhadap kehidupan di Bumi karena dapat menyaring dan memantulkan sebagian panas Matahari kembali ke angkasa. Atmosfer ada untuk menjaga kelangsungan hidup di Bumi.

Ada beberapa lapisan atmosfer, salah satunya adalah stratosfer. Dalam lapisan ini terdapat Lapisan Ozon yang berfungsi untuk menyaring sinar ultraviolet yang berbahaya, yang jika ini hilang, maka musnah kehidupan di Bumi.

Lantas apa yang akan terjadi apabila lapisan atmosfer hilang? Apakah Bumi bisa bertahan dari efek sinar Matahari? Nah untuk menemukan jawabannya, simak penjelasan berikut, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber.

Bagi manusia, paparan sinar Matahari tanpa atmosfer dapat menyebabkan kanker kulit, katarak, dan melemahnya sistem kekebalan tubuh. Radiasi sinar UV juga dapat menyebabkan penurunan hasil panen dan gangguan pada rantai makanan laut.

Tanpa atmosfer, suhu di siang hari akan menjadi sangat panas karena sinar Matahari yang tidak dihalangi. Sedangkan di malam hari, tanpa atmosfer untuk menjaga panas di dekat permukaan, suhu akan turun drastis menjadi sangat dingin.