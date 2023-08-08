Overdosis, di Tubuh Pria Ini Ditemukan Kafein Setara 200 Cangkir Kopi

SEORANG pria di inggris ditemukan meninggal dunia akibat overdosis kafein. Dalam tubuhnya ditemukan campuran yang mengandung kafein setara dengan beberapa ratus cangkir kopi.

Pria bernama tom Tom Mansfield, 29 tahun, adalah seorang trainer. Dia menggunakan kafein sebagai suplemen. Biasanya, takaran kafein yang digunakan seberat 100 gram atau sekira 3,5 Ons. Namun, ketika mengukur bubuk tersebut pada timbangan, dia membuat kesalahan yang mengakibatkan dia mengonsumsi kafein dalam dosis yang fatal.

Dosis bubuk kafein yang direkomendasikan adalah antara 60 dan 300 miligram (0,002 dan 0,01 ons), tetapi timbangan yang digunakan Mansfield memiliki berat awal 2 gram (0,07 ons). Ini berarti Mansfield pada akhirnya mengonsumsi lebih banyak dari seharunya, hingga setara dengan 200 cangkir kopi, demikian seperti dilansir dari BBC.

Akibatnya, setelah mengonsumsi minuman tersebut, Mansfield langsung memegangi dadanya dan mengatakan jantungnya berdebar kencang. Dia kemudian mulai mengeluarkan busa di mulutnya, dan istrinya memanggil ambulans. Mansfield dibawa ke rumah sakit setelah mengalami serangan jantung, dan dinyatakan meninggal dunia pada hari itu juga.

Petugas medis menemukan bahwa Mansfield memiliki kadar kafein dalam darahnya sebesar 392 mg per liter. Normalnya, kadar kafein yang biasa ditemukan setelah meminum secangkir kopi adalah sekitar 2 hingga 4 mg per liter.

Pada tahun 2015, Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) memperingatkan beberapa perusahaan yang menjual bubuk kafein bahwa produk mereka memiliki risiko penyakit atau masalah lain yang signifikan atau tidak masuk akal bagi konsumen.