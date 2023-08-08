10 Cara Hidup Tenang dan Bahagia, Kunci Hidup Tanpa Beban

CARA hidup tenang dan bahagia itu sangat mudah. Salah satunya dengan mengucapkan rasa syukur.

Memiliki hidup tenang dan bahagia dapat dipastikan sebagai impian dan tujuan dari setiap manusia yang hidup di dunia. Ketenangan dapat membantu seseorang agar lebih fokus, sedangkan kebahagiaan akan membantu seseorang merasa lebih bahagia dan positif dalam hidupnya.

Sebagai manusia, tenang dan bahagia adalah tujuan utama. Namun, mencapai kedua hal tersebut tidaklah mudah bagi sebagian orang. Banyaknya masalah kehidupan sehari- hari membuat sebagian orang sulit merasakan kebahagiaan dan ketenangan.

Namun, tidak perlu khawathir karena ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar hidup tenang dan bahagia.

Penasaran bagaimana cara hidup tenang dan bahagia sebagai kunci hidup tanpa beban? Simak artikel berikut ini. Selasa (8/8/2023).

10 cara hidup tenang dan bahagia

1. Perbanyak rasa syukur

Rasa tidak bahagia muncul karena kita merasa kurang dengan apa yang kita miliki. Tuhan menciptakan kekurangan dan kelebihan pada manusia, jangan lupa menyukuri apa yang sudah kita miliki seperti bersyukur telah diberikan kesehatan. Dengan memperbanyak rasa bersyukur maka hidup kita akan jauh lebih bahagia dan tenang.

2. Menanamkan mindset positif

Kebanyakan dari kita selalu overthinking atau berprasangka buruk. Nah kebiasaaan inilah yang perlu di hilangkan. Cobalah dengan berfikir positif, karena dengan berfikir positif hidup kan tenang dan bahagia.

3. Hidup sesuai kemampuan

Terkadang kita selalu merasa hidup kita kurang dan membanding- bandingkannya dengan orang lain. Hal inilah yang menjadi kita kurang bersyukur. Maka dari itu, kita harus banyak bersyukur sebab masi banyak dibawah kita yang masih kurang mampu.

4. Jangan larut dalam kesendirian

Beberapa orang memiliki karakter yang introvert, tapi seorang introvert tetap memerlukan waktu untuk bercerita dan bersosialisasi dengan orang yang dipercayainya. Oleh karena itu, salah satu cara agar hidup lebih bahagia dan tenang yaitu jangan larut dalam kesendirian.

5. Berikan pujian pada orang lain

Untuk mendapatkan hidup tenang dan bahagia kamu dapat memberikan pujian yang tulus pada orang lain. Sebab memberi pujian tidak hanya menyenangkan hati orang lain saja tetapi dapat bermanfaat untuk diri sendiri.