HOME WOMEN LIFE

Antusiasme Penerima Donasi Kaki Palsu dari MNC Peduli: Bersyukur, Bisa Beraktivitas Lagi

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |16:22 WIB
Antusiasme Penerima Donasi Kaki Palsu dari MNC Peduli: Bersyukur, Bisa Beraktivitas Lagi
Serah terima bantuan kaki palsu dari MNC Peduli, (Foto: MPI/ Novie)
A
A
A

MNC Peduli hari ini, Selasa (8/8/2023) menggelar pemberian donasi kaki palsu untuk kurang lebih 20 orang yang membutuhkan. Munir, pria asal Kebon Jeruk salah seorang dari 20 peserta penerima donasi kaki palsu dari MNC Peduli hari ini, mengaku dirinya begitu bersyukur.

Pasalnya dengan bantuan kaki palsu ini, sekarang ia semakin bersemangat untuk melakukan segala aktivitas sehari-harinya. Munir menyebut, dirinya sudah bisa menjalankan pekerjaannya kembali sebagai driver ojek online berkat donasi kaki palsu yang diberikan oleh MNC Peduli, sebagai salah satu bentuk kemanusiaan kepada para tuna daksa.

"Saya sudah bisa berjalan, enggak perlu pakai tongkat lagi dan berharap bisa beraktivitas lagi," kata Munir kala ditemui usai acara Serah Terima Bantuan Kaki Palsu MNC Peduli di MNC Finance, Kebon Sirih, Jakarta pada Rabu (8/8/2023).

 BACA JUGA:

Munir menambahkan, kaki palsu barunya ini sudah terasa sangat pas dan nyaman. Sehingga dirinya sudah bisa menggunakannya untuk beraktivitas sehari-hari.

(Foto: MPI/ Novie) 

Pemasangan kaki palsu kepada 20 orang peserta tersebut dibantu langsung oleh Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo dan Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa.

Halaman:
1 2
      
