HOME WOMEN LIFE

Viral Batita Jago Main Game Moba, Psikolog pun Kaget

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |19:01 WIB
Viral Batita Jago Main Game Moba, Psikolog pun Kaget
Viral Bayi Gaming. (Foto: Instagram/@kegoblogan.unfaedah)
A
A
A

MEDIA sosial dihebohkan dengan unggahan salah satu akun yang memperlihatkan seorang batita sedang bermain game online. Postingan yang dibagikan oleh Instagram @keboglogan.unfaedah itu terlihat anak usia batita tengah tengkurap dan bermain game online.

Jari jemari bocah itu nampak lihai memainkan game online dari ponsel. Gaya bermainnya juga tampak seperti orang dewasa. Melihat hal itu, tentu saja membuat psikolog anak, Karina Isty merasa kaget. Sebab usia bocah yang bermain game itu masih sangat kecil.

"Kaget ya. Kok bisa.. Tapi bertanya-tanya juga, itu videonya sudah di edit (dicepetin misalnya)? Anaknya cuma meniru gerakan jari, atau sudah paham aturan dan cara bermain juga? Sedikit penasaran karena masih sangat kecil ya," ujar Karina saat dihubungi MNC Portal melalui pesan singkat.

Menurut Karina, tidak bisa dipungkiri kalau gadget juga memiliki banyak positifnya, misalnya digunakan untuk pembelajaran. Namun untuk menghindari dampak negatifnya, sebaiknya penggunaan gadget pada anak-anak perlu diawasi orang tua.

"Sebaiknya di bawah 2 tahun itu jangan dulu dikasih liat gadget, 2-4 tahun itu cuma sejam. Karena tahapan perkembangan di bawah 2 tahun itu sangat sarat dengan perkembangan sensorik dan motorik," jelasnya.

Pasalnya bila anak dibiarkan bermain gadget dan game online, mereka akan kecanduan, ketika kecanduan akan sulit lepas dan konsentrasi serta fokusnya terganggu.

"Nggak konsen kalau belajar. Lalu, kalau berhenti main, moodnya langsung berubah jadi jelek. Tapi, untuk bisa dikatakan sebagai kecanduan game, nanti ada pemeriksaan psikologis khusus," tambahnya.

