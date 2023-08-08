Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Hari Kucing Sedunia, Deretan Kucing Ini Dikenal Paling Ramah

Melati Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |17:01 WIB
Hari Kucing Sedunia, Deretan Kucing Ini Dikenal Paling Ramah
Kucing Ramah. (Foto: Freepik)
A
A
A

HARI Kucing Sedunia yang jathuh pada 8 Agustus menjadi pengingat agar kita menghargai anak bulu, meskipun itu bukanlah peliharaan kita. Sama seperti manusia, para kucing juga membutuhkan kasih sayang dan dihargai.

Bicara soal kucing, hewan berbulu nan menggemaskan ini terdiri dari berbagai macam ras, Ada sebagian ras kucing yang memiliki karakter 'galak', tetapi ada juga yang ramah sehingga bisa bersahabat baik dengan manusia. Berikut ini ada beberapa ras kucing paling ramah di dunia, sepeti dilansir dari India Times.

Maine Coon

Kucing Ramah

Maine Coon berasal dari Amerika Serikat, dengan perawakan yang besar dan berambut panjang. Telinganya tampak berumbai, ekor lebat, dan yang terpenting Maine Coon ini sifatnya ramah. Walaupun begitu, kucing ras satu ini tetap pandai berburu dan mudah beradaptasi.


Siam

Kucing Ramah

India Times menyebut, kucing ras Siam populer dengan mata biru menyerupai bentuk almond dan bulunya pendek. Ada beberapa titik yang dipenuhi oleh warna tertentu, misalnya saja telinga, wajah, kaki serta ekor. Kucing Siam cocok dijadikan hewan peliharaan karena punya sifat penyayang.


Abyssinia

Kucing Ramah

Ras kucing paling ramah sedunia selanjutnya ada Abyssinia. Mereka terkenal aktif, anggun, bulunya yang khas, serta mata berbentuk almond. Kepribadian kucing ras Abyssinia yang menyenangkan membuat siapapun nyaman jika bersamanya. Terlebih, kucing ini selalu ingin tahu dan gemar 'bersosialisasi'.

Ragdoll

Kucing Ramah

Ragdoll ini termasuk ras kucing yang tergolong jinak, walaupun ukurannya memang besar. Terlebih, Ragdoll juga cantik dengan mata biru, bulu setengah panjang, dan bersikap seolah lemas saat digendong manusia.

