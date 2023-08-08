Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tips Komunikasi yang Baik, Cocok bagi Pasangan LDR

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |04:00 WIB
Tips Komunikasi yang Baik, Cocok bagi Pasangan LDR
Tips komunikasi yang baik bagi pasangan. (Foto: Freepik)
TIPS komunikasi yang baik perlu diketahui para pasangan. Terutama bagi mereka yang menjalin hubungan jarak jauh atau long distance relationship (LDR).

Menjalin hubungan jarak jauh memang tidaklah mudah. Selain dibutuhkan kepercayaan, komunikasi yang baik bisa jadi salah satu hal yang harus diperhatikan.

Melansir laman Lifehack, Selasa (8/8/2023), berikut tips komunikasi yang baik

Komunikasi

1. Berkata jujur

Tips komunikasi yang baik bagi pasangan yang pertama adalah berkata jujur. Pasalnya, sekali saja Anda melakukan kebohongan, makan akan ada kebohongan lainnya yang mencintai.

