Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Makeup Look Barbie ala Ayu Ting Ting, Tonjolkan Warna Coral

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |05:00 WIB
Makeup Look Barbie ala Ayu Ting Ting, Tonjolkan Warna Coral
Makeup look Barbie ala Ayu Ting Ting. (Foto: Instagram)
A
A
A

MAKEUP look Ayu Ting Ting selalu berhasil membuat penggemarnya terpana. Apalagi ketika dia berpenampilan ala Barbie.

Namun, berbeda dengan makeup Barbie yang didominasi warna pink. Look makeup ibu satu anak ini justru berfokus pada warna coral.

Warna ini pun sungguh membuat pelantun 'Alamat Palsu' itu semakin fresh. Lihat saja pada salah satu foto yang di unggah ke akun Instagramnya.

Ayu Ting Ting terlihat menggunakan eye shadow berwarna coral dengan tambahan glitter. Kemudian, Ayu juga menambahkan eyeliner serta maskara pada bulu mata lentiknya.

Tidak lupa, pada bagian alis pun dibentuk menjadi lebih rapi menggunakan eyebrown. Riasan ini membuat matanya semakin terlihat hidup dan fresh.

Ayu Ting Ting

Sementara untuk bagian pipi, Ayu Ting Ting menambahkan blush on coral yang membuat wajahnya semakin merona. Kemudian, menyempurnakan riasannya, terlihat bibir Ayu diolesi lipcream merah pada bibirnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023212/parenting-anak-remaja-ala-ayu-ting-ting-akui-batasi-penggunaan-gadget-untuk-bilqis-fGhxwmoxek.jpg
Parenting Anak Remaja ala Ayu Ting Ting, Akui Batasi Penggunaan Gadget untuk Bilqis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/612/3022784/5-potret-seru-ayu-ting-ting-jadi-panitia-daging-kurban-GY6YqjtKLw.jpg
5 Potret Seru Ayu Ting Ting Jadi Panitia Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/612/3021766/gaya-manja-ayu-ting-ting-liburan-di-malaysia-tampil-anggun-dengan-dress-warna-warnia-4S2OpKQWTf.jpg
Gaya Manja Ayu Ting Ting Liburan di Malaysia, Tampil Anggun dengan Dress Warna-Warnia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/612/3001553/potret-cantik-ayu-ting-ting-pakai-busana-muslim-auranya-adem-banget-I2YlMIBUeI.jpg
Potret Cantik Ayu Ting Ting Pakai Busana Muslim, Auranya Adem Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/612/2997662/5-potret-cantik-ayu-ting-ting-dan-keluarga-liburan-di-malaysia-tampilan-bilqis-curi-perhatian-IR0DzgMZft.jpg
5 Potret Cantik Ayu Ting Ting dan Keluarga Liburan di Malaysia, Tampilan Bilqis Curi Perhatian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/612/2991156/ayu-ting-ting-pamer-foto-mesra-dengan-muhammad-faradhana-netizen-nempel-terus-kayak-perangko-bS1qESnMV3.jpg
Ayu Ting Ting Pamer Foto Mesra dengan Muhammad Faradhana, Netizen: Nempel Terus Kayak Perangko
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement