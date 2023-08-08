Makeup Look Barbie ala Ayu Ting Ting, Tonjolkan Warna Coral

MAKEUP look Ayu Ting Ting selalu berhasil membuat penggemarnya terpana. Apalagi ketika dia berpenampilan ala Barbie.

Namun, berbeda dengan makeup Barbie yang didominasi warna pink. Look makeup ibu satu anak ini justru berfokus pada warna coral.

Warna ini pun sungguh membuat pelantun 'Alamat Palsu' itu semakin fresh. Lihat saja pada salah satu foto yang di unggah ke akun Instagramnya.

BACA JUGA: 5 Gaya Makeup Ayu Ting Ting yang Selalu Cetar Memesona

Ayu Ting Ting terlihat menggunakan eye shadow berwarna coral dengan tambahan glitter. Kemudian, Ayu juga menambahkan eyeliner serta maskara pada bulu mata lentiknya.

Tidak lupa, pada bagian alis pun dibentuk menjadi lebih rapi menggunakan eyebrown. Riasan ini membuat matanya semakin terlihat hidup dan fresh.

Sementara untuk bagian pipi, Ayu Ting Ting menambahkan blush on coral yang membuat wajahnya semakin merona. Kemudian, menyempurnakan riasannya, terlihat bibir Ayu diolesi lipcream merah pada bibirnya.