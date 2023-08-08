Pria Ini Terinfeksi Bakteri Misterius usai Digigit Kucing, Jarinya Berubah Warna

SEORANG pria asal Inggris digigit kucing jalanan hingga mengalami infeksi. Parahnya lagi, bakteri dari infeksinya tersebut masih misterius dan membuat heboh dunia.

Pria tersebut dikabarkan mengalami pembengkakan tangan, luka tusukan, dan lecet sekitar delapan jam setelah kucing liar itu menyerangnya. Seorang dokter yang menanganinya pun mengatakan pria itu dilarikan ke rumah sakit setelah infeksi jaringan lunak yang luas.

Dilansir Mirror UK, Rabu (9/8/2023), pria berusia 38 tahun itu menderita infeksi 'luas' setelah diserang oleh kucing liar. Salah satu gambar yang beredar menunjukkan jari kuningnya berubah warna setelah tertular infeksi yang tidak diketahui dari kucing jalanan itu.

Paramedis mempelajari kondisi dari infeksi bakteri misterius itu. Baru-baru ini para peneliti pun menerbitkan temuannya di jurnal Emerging Infectious Diseases, di mana mereka menemukan spesies bakteri Globicatella.

Para peneliti, termasuk dari Rumah Sakit Universitas Cambridge, merawat pasien itu untuk kemungkinan infeksi dan memberinya dosis penguat vaksin tetanus juga diberi antibiotik oral sebelum dipulangkan.

Kondisi Tangan Pasien Memburuk hingga Dibedah

Selang 24 jam, pria itu kembali ke rumah sakit. Dia melihat ada yang tidak beres dengan jari tengah kiri dan kanannya. Dalam upaya untuk menghentikan infeksi, petugas medis memutuskan untuk mengangkat jaringan yang rusak di sekitar lukanya dengan operasi dan memberinya tiga antibiotik lainnya.