Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pria Ini Terinfeksi Bakteri Misterius usai Digigit Kucing, Jarinya Berubah Warna

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |00:30 WIB
Pria Ini Terinfeksi Bakteri Misterius usai Digigit Kucing, Jarinya Berubah Warna
Pria ini alami infeksi misterius udai digigit kucing. (Foto: Mirror.uk)
A
A
A

SEORANG pria asal Inggris digigit kucing jalanan hingga mengalami infeksi. Parahnya lagi, bakteri dari infeksinya tersebut masih misterius dan membuat heboh dunia.

Pria tersebut dikabarkan mengalami pembengkakan tangan, luka tusukan, dan lecet sekitar delapan jam setelah kucing liar itu menyerangnya. Seorang dokter yang menanganinya pun mengatakan pria itu dilarikan ke rumah sakit setelah infeksi jaringan lunak yang luas.

Dilansir Mirror UK, Rabu (9/8/2023), pria berusia 38 tahun itu menderita infeksi 'luas' setelah diserang oleh kucing liar. Salah satu gambar yang beredar menunjukkan jari kuningnya berubah warna setelah tertular infeksi yang tidak diketahui dari kucing jalanan itu.

Paramedis mempelajari kondisi dari infeksi bakteri misterius itu. Baru-baru ini para peneliti pun menerbitkan temuannya di jurnal Emerging Infectious Diseases, di mana mereka menemukan spesies bakteri Globicatella.

bakteri

Para peneliti, termasuk dari Rumah Sakit Universitas Cambridge, merawat pasien itu untuk kemungkinan infeksi dan memberinya dosis penguat vaksin tetanus juga diberi antibiotik oral sebelum dipulangkan.

Kondisi Tangan Pasien Memburuk hingga Dibedah

Selang 24 jam, pria itu kembali ke rumah sakit. Dia melihat ada yang tidak beres dengan jari tengah kiri dan kanannya. Dalam upaya untuk menghentikan infeksi, petugas medis memutuskan untuk mengangkat jaringan yang rusak di sekitar lukanya dengan operasi dan memberinya tiga antibiotik lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/481/3006449/who-ada-3-laporan-kasus-infeksi-mers-cov-di-arab-saudi-YNtZSliUbD.jpg
WHO: Ada 3 Laporan Kasus Infeksi MERS-Cov di Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/483/2965012/cek-cara-pencegahan-infeksi-cacing-pita-dari-hewan-ternak-oeST27i7hF.jpg
Cek Cara Pencegahan Infeksi Cacing Pita dari Hewan Ternak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/483/2963482/perbedaan-infeksi-bakteri-dan-infeksi-virus-kenali-cirinya-fRafsxykgq.jpg
Perbedaan Infeksi Bakteri dan Infeksi Virus? Kenali Cirinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/16/481/2902015/viral-infeksi-jamur-kuku-yang-dialami-sarah-keihl-begini-penjelasan-dokter-a14igHaBVI.jpg
Viral Infeksi Jamur Kuku yang Dialami Sarah Keihl, Begini Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/481/2839028/berjuang-lawan-infeksi-bakteri-madonna-masih-dirawat-di-ruang-icu-COqjGD0fsu.JPG
Berjuang Lawan Infeksi Bakteri, Madonna Masih Dirawat di Ruang ICU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/02/481/2824018/waspada-kualitas-udara-jakarta-buruk-bikin-sakit-dokter-tetap-pakai-masker-Fl69ljrHZF.JPG
Waspada Kualitas Udara Jakarta Buruk Bikin Sakit, Dokter: Tetap Pakai Masker!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement