HOME WOMEN HEALTH

6 Manfaat Jeruk Nipis bagi Kesehatan

Fauzi Nur Fadilah , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |02:15 WIB
6 Manfaat Jeruk Nipis bagi Kesehatan
Manfaat jeruk nipis bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

JERUK nipis mempunyai banyak manfaat dan khasiat yang dapat digunakan dalam berbagai keperluan. Selain itu Jeruk nipis mempuyai kandungan vitamin c dan nutrisi yang mampu mencegah penyakit.

Dilansir dari halaman resmi Webmd, Rabu (8/8/202). Berikut enam manfaat Jeruk Nipis bagi kesehatan.

1. Mencegah Batu Ginjal

Jeruk nipis ini adalah salah satu manfaat untuk mencegah batu ginjal,dimana jeruk nipis ini merupakan buah yang memiliki rasa asam dan segar memiliki kaya vitamin c, antioksidan dan senyawa asam sitrat

Dengan mengandungnya senyawa asam sitrat pada jeruk nipis dapat mengurangi pembentukan batu ginjal. Dimana asam sitrat ini bekerja dengan mengikat mineral seperti kalsium untuk melakukan pencegahan terhadap membentuknya batu ginjal.

Jeruk Nipis

2. Mengurangi peradangan

Jeruk nipis adalah salah satu manfaat untuk mengurangi peradangan bagi tubuh,karena jeruk nipis mengandung senyawa yang memiliki sifat antiflamasi alami dan mengandung vitamin C tinggi.

Senyawa antiflamasi ini dapat mengurangi peradangan dalam tubuh dan mencegah kondisi peradangan yang panjang. Sedangkan vitamin c tinggi ini dapat bekerja membantu tubuh memproduksi kolagen protein yang dapat menyembuhkan jaringan rusak akibat peradangan.

3. Mencegah Stroke

Jeruk nipis memiliki khasiat untuk melakukan pencegahan terhadap stroke, dimana jeruk nipis ini memiliki kandungan vitamin c dan flavonoid yang ditemukan didalam buah jeruk nipis.

Dengan memiliki kandungan flavonoid pada jeruk nipis dapat membantu melindungi stroke. Dengan meminum perasan air jeruk nipis, maka tubuh untuk mendapatkan pelindungan dari berbagai penyakit.

