5 Hal Ini Tidak Boleh Dilakukan setelah Makan, Bisa Perburuk Kesehatan

Hal yang tidak boleh dilakukan usai makan. (Foto: Freepik.com)

TAHUKAH Anda ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan setelah makan. Tanpa disadari kebiasaan tersebut sangat berdampak buruk pada kesehatan.

Jika dibiarkan terus-menerus makan prilaku tidak sehat ini bisa menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Merangkum dari laman HealthxChange, Rabu (8/8/2023) berikut lima hal yang tidak boleh dilakukan setelah makan.

1. Tidur setelah makan

Tidur setelah makan sangat tidak baik untuk kesehatan. Karena, kebiasaan ini mengakibatkan makanan tidak tercerna sama sekali. Anda boleh tidur ketika memberikan jeda 2-3 jam setelah makan.

2. Merokok setelah makan

Dikatakan bahwa merokok setelah makan setara dengan merokok 10 batang rokok. Merokok setelah makan juga memicu kelebihan berat badan dan merokok tidak baik untuk kesehatan tubuh Anda.

3. Mandi setelah makan

Mandi setelah makan menunda pencernaan. Darah di sekitar perut mengalir ke bagian lain dari tubuh saat Anda mandi.