10 Contoh Latihan Kecepatan dalam Kebugaran Jasmani

LATIHAN kecepatan adalah latihan peningkatan kecepatan menggerakan tubuh secepat mungkin dalam waktu sesingkat-singkatnya. Latihan kecepatan ini dapat berpengaruh pada kesigapan dan ketangkasan diri.

Jika aktivitas kalian sedang padat, latihan kecepatan ini dapat kalian lakukan sendiri karena pada dasarnya kita diharuskan bergerak dan beraktivitas dengan cepat. Hal ini dilakukan untuk melatih reflek, kegesitan, dan kelincahan pada tubuh kita.

Berikut telah kami rangkum beberapa contoh latihan kecepatan dalam kebugaran jasmani yang mudah untuk dilakukan pada Selasa (8/8/2023).

Contoh latihan kecepatan dalam kebugaran jasmani

1. Sprint

Sprint atau lari cepat adalah lari jarak pendek dalam waktu singkat dengan kecepatan maksimum. Melakukan sprint dapat membakar kalori serta meningkatkan imunitas daya tahan tubuh.

2. Mile repeats

Berbeda dengan sprint, mile repeats merupakan olahraga lari yang dilakukan dengan jarak lebih panjang. Hal ini dapat meningkatkan waktu balapan dan membangun kepercayaan diri.

3. Strength training

Strength training merupakan jenis latihan dengan menggunakan seluruh otot tubuh yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan massa otot maupun sendi. Contohnya pull-up, push-up, burpee, dan lain-lain.

4. Hill training

Hill training ialah berlari cepat di track berbukit dan melakukan pendinginan saat berjalan turun guna meningkatkan kecepatan saat berlari.

5. Lunges

Latihan kecepatan selanjutnya ada lunges, ini adalah gerakan olahraga kekuatan otot untuk mengencangkan tubuh dan meningkatkan kebugaran secara keseluruhan. Caranya dengan berdiri tegak dengan posisi kedua tangan di pinggang. Kemudian langkahkan kaki kanan ke depan, lalu turunkan tubuh dan tekuk lutut kanan hingga menekuk 90 derajat dengan posisi kaki kiri seperti akan berlutut dengan tumit yang sedikit terangkat dari lantai. Tahan selama beberapa hitungan, lalu kembali ke posisi awal.