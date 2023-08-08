Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

7 Bahaya Olahraga Malam, Picu Serangan Jantung hingga Sesak Napas

Cita Zenitha , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |19:18 WIB
7 Bahaya Olahraga Malam, Picu Serangan Jantung hingga Sesak Napas
Ilustrasi Olahraga Malam ( Foto: Shutterstock)
A
A
A

ADA berbagai bahaya olahraga malam yang jarang Anda sadari. Pasalnya, orang lebih memilih untuk berolahraga pada malam hari demi mengisi waktu luang.

Bukannya membuat sehat, olahraga malam hari malah bisa memberikan efek negatif. Dilansir dari Times Of India, berikut 7 bahaya olahraga malam:

1. Gangguan Tidur

Sesuai studi baru, berolahraga larut malam dapat meningkatkan detak jantung dan mengganggu tidur Anda.

Gangguan Tidur

Berolahraga umumnya membuat Anda dehidrasi dan melepaskan hormon stres dalam tubuh, sehingga membuat Anda tetap waspada.

2. Picu Serangan Jantung

Saat berolahraga, kelenjar adrenal diaktifkan dan hal ini bisa menyebabkan peningkatan detak jantung. Ini juga meningkatkan kadar oksigen dan aliran darah di otot. Tentunya bisa terjadinya serangan jantung.

Halaman:
1 2 3
      
