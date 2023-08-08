Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Penderita Asam Urat, Hindari 5 Makanan Ini

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |04:34 WIB
Penderita Asam Urat, Hindari 5 Makanan Ini
Sakit asam urat. (Foto: Freepik)
A
A
A

BAGI pengidap asam urat harus pilih-pilih makanan agar penyakitnya tidak kumat. Nah, berikut ini tips diet sehat bagi penderita asam urat.

Asam urat adalah jenis radang sendi yang biasanya menyerang bagian sendi tangan dan kaki. Saat kumat rasanya nyeri sekali.

asam urat

Dilansir Healthline, asam urat atau gout disebabkan oleh penumpukan zat yang disebut asam urat di persendian tubuh. Tempat yang paling umum untuk asam urat berkembang adalah jempol kaki. Tempat umum lainnya adalah jari kaki, pergelangan kaki, hingga lutut.

Jika gout tidak diobati, kristal asam urat mungkin mulai menumpuk di area lain, seperti tulang belakang, tulang rusuk. Jelas ini akan menimbulkan rasa nyeri yang tak tertahankan.

Selain itu, penyebab kumatnya asam urat pun beragam. Untuk menghindarinya, maka ikuti tips diet ini. Yakni menghindari makanan-makanan yang bisa menyebabkan asam urat kumat. Apa saja?

1. Makanan Tinggi Purin

Salah satu penyebab dari kondisi asam urat ialah pola makan. Salah satunya kebiasaan mengonsumsi makanan yang tinggi kandungan purin.

Beberapa di antaranya emping dan tape yang baiknya dihindari untuk mencegah asam urat. Kedua makanan ini kaya akan purin yang juga tak baik bila dikonsumsi penderita asam urat karena bisa menimbulkan rasa nyeri pada sendi.

Selain itu, makanan tinggi purin lainnya juga termasuk jeroan, jamur, beberapa jenis ikan dan makanan laut, serta kacang polong dan buncis kering.

2. Makanan Manis

Siapa sangka, makanan manis juga bisa jadi penyebab terjadinya asam urat. Para peneliti telah menemukan bahwa gula dapat menyebabkan asam urat.

Pasalnya, makanan manis biasanya menggunakan gula buatan yang bisa meningkatkan kadar purin dalam tubuh dan menyebabkan asam urat.

3. Makanan tinggi lemak

Makanan tinggi lemak sebaiknya juga dihindari. Apalagi makanan tinggi lemak dan kolesterol membuat seseorang mudah gemuk. Kegemukan bikin asam urat makin parah.

