HOME WOMEN HEALTH

Sederet Manfaat Brokoli bagi Pasien Penyakit Ginjal

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |22:00 WIB
Sederet Manfaat Brokoli bagi Pasien Penyakit Ginjal
Manfaat brokoli bagi pasien gagal ginjal. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BROKOLI menjadi salah satu sayuran yang digemari masyarakat. Selain rasanya yang lezat, ternyata brokoli kaya akan nutrisi dan sejumlah manfaat kesehatan karena mengandung sumber antioksidan yang tinggi.

Brokoli juga dapat meningkatkan kesehatan dengan mengurangi peradangan, meningkatkan kontrol gula darah, meningkatkan kekebalan, dan meningkatkan kesehatan jantung. Tak heran jika saat ini brokoli disebut sebagai salah satu makanan super.

Seperti diketahui, brokoli mengandung banyak nutrisi, termasuk serat, vitamin C, vitamin K, zat besi, dan potasium. Dalam 300gr brokoli hanya menyediakan sekitar 27 kalori. Brokoli dapat dinikmati mentah dan dimasak.

Gagal Ginjal

Dalam 300 gram brokoli mengandung vitamin C sebanyak jeruk. Brokoli adalah sumber kalsium non-susu yang bagus, dan mengandung sekitar 60 mg kalsium. Selain itu, brokoli adalah makanan dengan potasium sedang, rendah natrium dan fosfor, dan cocok untuk semua kondisi dan perawatan ginjal.

Adapun brokoli cocok disantap oleh pasien dengan gangguan kesehatan seperti:

  • Penyakit Ginjal Kronis
  • Transplantasi
  • Hemodialisis (3 kali/minggu)
  • Batu ginjal

Brokoli dapat bermanfaat bagi pasien dengan penyakit ginjal tertentu. Namun, pasien ginjal yang dianjurkan untuk membatasi potasium mungkin tidak bisa mengonsumsi brokoli ke dalam menu makanan mereka.

