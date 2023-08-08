Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

7 Tips Diet Menurunkan Berat Badan yang Mudah Dilakukan

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |03:03 WIB
7 Tips Diet Menurunkan Berat Badan yang Mudah Dilakukan
Diet menurunkan berat badan. (Foto: Freepik)
A
A
A

BANYAK orang melakukan diet untuk menurunkan berat badan. Kadang mereka bahkan diet mati-matian dan terasa menyiksa diri, karena menahan lapar.

Karena terasa berat, malah akhirnya banyak yang menyerah dan berakhir pada peningkatan berat badan. Sebenarnya, diet menurunkan berat badan tak selalu menyiksa jika dijalankan dengan benar dan tepat.

 diet

Berikut ini tips menurunkan berat badan yang mudah dilakukan dikutip dari Boldsky,

1. Konsumi makanan kaya protein

Anda harus menyertakan telur sebagai menu sarapan dan makan siang. Hal ini karena makanan tersebut kaya protein yang membuat Anda kenyang. Selain itu, protein juga penting bagi kesehatan tubuh.

2. Membagi makanan menjadi 6 makanan kecil

Ketika Anda membagi makanan Anda menjadi 6 makanan kecil, maka akan membantu diet penurunan berat badan tanpa rasa lapar. Anda akan makan setiap beberapa jam, sehingga dapat menurunkan berat badan sesuai keinginan.

3. Makan salad dan kacang

Ketika hasrat ngemil datang, maka Anda harus makan salad dan kacang-kacangan, bukan hamburger. Hal ini agar Anda tetap pada jalan penurunan berat badan yang sehat.

 BACA JUGA:

4. Minum air sebelum makan besar

Jika Anda minum segelas air putih sebelum makan besar, maka itu akan mengurangi porsi. Artinya, cara ini akan membuat Anda makan lebih sedikit. Anda harus minum segelas air putih setidaknya 30-40 menit sebelum makan utama.

Halaman:
1 2
      
