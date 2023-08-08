11 Cara Cegah Gagal Ginjal, Salah Satunya Berhenti Merokok sejak Dini

GAGAL ginjal menjadi penyakit yang sering dialami masyarakat. Seseorang dengan gagal ginjal akan kehilangan 85 hingga 90 persen fungsi ginjalnya.

Jika sudah seperti ini, seseorang harus hidup dengan bantuan alat medis. Pasien harus melakukan metode cuci darah untuk memperpanjang masa hidup. Sejauh ini, tidak ada obat untuk gagal ginjal.

Namun, pengobatan untuk hidup lebih lama masih memungkinkan. Tekanan darah tinggi dan diabetes merupakan dua dari beberapa penyebab paling umum dari gagal ginjal. Banyak tips pencegahan yang berkaitan dengan penanganan kedua kondisi ini.

Merangkum dari Healthline, Selasa (8/8/2023) berikut 11 cara untuk mencegah gagal ginjal yang wajib diketahui.

1. Kelola gula darah

Diabetes meningkatkan risiko penyakit jantung dan gagal ginjal. Hal ini merupakan salah satu alasan untuk mengelola gula darah.

2. Kelola tekanan darah

Tekanan darah tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung serta gagal ginjal.

3. Pertahankan berat badan yang sehat

Obesitas dapat meningkatkan risiko kondisi yang berhubungan dengan gagal ginjal, seperti diabetes dan tekanan darah tinggi.

4. Makan makanan yang menyehatkan jantung

Pola makan yang menyehatkan jantung, diet rendah gula dan kolesterol serta tinggi serat seperti biji-bijian utuh, serta buah dan sayuran membantu mencegah penambahan berat badan.

5. Kurangi asupan garam

Makan terlalu banyak garam dikaitkan dengan tekanan darah tinggi.

6. Minum air yang cukup

Dehidrasi mengurangi aliran darah ke ginjal, yang berakibat pada kerusakkan. Tanyakan kepada dokter berapa banyak air yang harus diminum per hari.