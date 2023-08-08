Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Biofarma Luncurkan Vaksin HPV, Diproduksi di Dalam Negeri

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |21:00 WIB
Biofarma Luncurkan Vaksin HPV, Diproduksi di Dalam Negeri
Biofarma luncurkan vaksin HPV produksi dalam negeri. (Foto: Chindy Aprilia Pratiwi)
BIOFARMA kembali membuat inovasi terbaru dengan meluncurkan vaksin human papillomavirus (HPV) 4 valen MSD yang diproduksi di dalam negeri.

Peluncuran vaksin NUSAGARD ini dilakukan di Jakarta dan dihadiri langsung oleh Kepala Badan POM, Penny K. Lukito, Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, beserta jajaran petinggi BUMN lainnya.

Peluncuran vaksin ini merupakan bentuk tindak lanjut dari penandatanganan kesepakatan kerjasama yang dilakukan oleh MSD dan Bio Farma pada 13 Desember 2022 di Jakarta. Dengan adanya vaksin HPV 4-valen diharapkan dapat membantu meningkatkan dan memperluas cakupan vaksin HPV di Indonesia.

Vaksin

Untuk itu, pemerintah Indonesia diharapkan terus mendorong peningkatan akses terhadap vaksin HPV di Indonesia. Caranya dengan memperluas cakupan imunisasi HPV melalui Program Imunisasi Nasional yang akan dilaksanakan mulai bulan Agustus 2023 melalui Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS).

Kepala BPOM, Penny K. Lukito mengatakan bahwa ketersediaan dan akses terhadap vaksin HPV yang aman dan bermutu sangat penting. Sehingga BPOM berkomitmen untuk selalu mendampingi setiap proses pembuatan vaksin NUSAGARD, yaitu sejak pembuatan zat aktif (drug substance), proses fill-and-finish, hingga produk jadi.

