Kenapa Olahraga Membuat Sehat? Berikut 7 Alasan dan Manfaat Lengkap

KENAPA olahraga membuat sehat? Berikut tujuh alasan dan manfaat lengkap yang akan membuat kamu terus berolahraga.

Olahraga merupakan aktivitas fisik yang sangat penting dan perlu dilakukan secara rutin, agar tubuh tetap bugar, sehat dan terhindar dari berbagai risiko penyakit.

Mengutip berbagai sumber, kegiatan olahraga dapat memberikan asupan oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh, serta membantu sistem kardiovaskular bekerja lebih efisien.

Ketika jantung dan paru-paru sehat, kamu pun memiliki lebih banyak energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

7 alasan dan manfaat lengkap olahraga

1. Mengontrol berat badan

Kenapa olahraga membuat sehat? Karena olahraga dapat mengontrol berat badan. Berat badan kamu akan meningkat saat kamu lebih banyak mengonsumsi kalori daripada membakar kalori.

Cara membakar kalori dalam tubuh adalah dengan berolahraga secara teratur seperti lari, berenang, yoga atau bahkan yang paling sederhana adalah membersihkan rumah.

2. Tidak mudah sakit

Kenapa olahraga membuat sehat? Karena bisa mengurangi risiko terserang penyakit. Dengan olahraga secara rutin, kamu akan lebih jarang terserang flu. Alasannya, olahraga bisa menyebabkan perubahan antibodi dan sel darah putih, yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh untuk melawan penyakit.

3. Menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke

Dua penyakit yang menjadi penyebab utama kematian di dunia adalah penyakit jantung dan stroke. Itulah kenapa olahraga membuat sehat, karena aktivitas fisik secara teratur dapat menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kolesterol sehat (HDL). Kamu dianjurkan untuk melakukan minimal 150 menit seminggu untuk menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke.

4. Meningkatkan kemampuan otak

Kenapa olahraga membuat sehat? Karena olahraga bisa membuat jantung dan kelenjar keringat terpompa. Sistem kerja tubuh ini dapat meningkatkan ukuran hippocamus atau area otak yang terlibat dalam memori verbal dan pembelajaran. Sehingga, olahraga dapat meningkatkan kemampuan otak.