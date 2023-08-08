Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Sleep Latency, Bikin Kamu Tidur Nyenyak

Cita Zenitha , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |19:18 WIB
Mengenal Sleep Latency, Bikin Kamu Tidur Nyenyak
Istilah Tidur ( Foto: Shutterstock)
MENGENAL sleep latency yang bisa membantu Anda dalam mengatasi masalah tidur dengan baik. Dengan sleep latency atau latensi tidur seseorang dapat mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk tertidur setelah berbaring ditempat tidur.

Tidak semua orang memiliki kualitas tidur yang baik. Terkadang sudah berbaring di tempat tidur tetapi tidak kunjung terlelap.

Kesulitan tidur seperti ini menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti stress, kecemasan, dan gangguan psikologis.

Tidur

Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk mengenal sleep latency. Meski terdengar sepele, latensi tidur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan.

Melansir Sleep Foundation, sleep latency adalah istilah teknis untuk lamanya waktu yang diperlukan untuk tertidur sampai fase REM (Rapid Eye Movement). Setiap orang memiliki jumlah waktu yang berbeda. Normalnya seseorang membutuhkan waktu antara 10 - 20 menit untuk sampai fase REM.

