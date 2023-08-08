8 Manfaat Biji Anggur untuk Kesehatan, Bisa Menjaga Ginjal

MANFAAT biji anggur untuk kesehatan mungkin banyak yang belum tahu. Selama ini, orang mungkin hanya sekedar mengonsumsinya saja.

Anggur tidak hanya mengandung nutrisi, bijinya pun ternyata mengandung nutrisi yang baik untuk kesehatan. Mengutip berbagai sumber, Selasa (8/8/2023) biji anggur mengandung beberapa nutrisi di antaranya, kandungan serat, mineral, protein, minyak, air, vitamin E, dan antioksidan.

8 manfaat biji anggur untuk kesehatan

1. Menurunkan hipertensi

Salah satu manfaat biji anggur untuk kesehatan adalah untuk menurunkan darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi merupakan salah satu pemicu penyakit berbahaya seperti serangan jantung dan stroke.

Bagaimana mengonsumsinya, kamu bisa mengonsumsi ekstrak biji anggur. Berdasarkan 16 penelitian terhadap 810 orang penderita hipertensi, konsumsi 100-2.000 mg ekstrak biji anggur per hari mampu menurunkan tekanan darah diastolic rata-rata 6.08 mmHg dan sitolik 2,8 mmHg.

2. Kesehatan kardiovaskular

Manfaat biji anggur untuk kesehatan yakni dapat memelihara jantung agar tetap sehat. Ekstrak biji anggur dapat meningkatkan sirkulasi darah dan memperkuat pembuluh darah. Minyak biji anggur dipercaya mengandung antioksidan yang tinggi yang mampu menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL), sehingga menurunkan risiko penyakit jantung.

3. Mempercepat penyembuhan luka

Ekstrak biji anggur juga dipercaya untuk menyebuhkan luka. Dalam sebuah penelitian terhadap tikus, dengan mengoleskan zat proantosianidin yang ada dalam ekstrak biji anggur, menunjukkan proses penyembuhan luka yang lebih cepat. Kandungan proantosianidin dalam ekstrak biji anggur diyakini meningkatkan produksi endotel vascular, yang dapat mempercepat penyembuhan luka.

4. Mencegah penyakit mata

Manfaat biji anggur untuk kesehatan juga berlaku untuk kesehatan mata. Sebagaimana diketahui, getah anggur telah lama digunakan untuk mengobati penyakit mata secara tradisional. Sementara khasiat antioksidan dalam ekstrak biji anggur dipercaya berpotensi membantu mengatasi penyakit mata yang berhubungan dengan diabetes.