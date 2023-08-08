Hebat! Mahasiswa Malang Buat Obat Asam Urat dari Bunga Kenanga dan Kulit Apel Manalagi

MAHASISWA asal Malang sukses membuat obat asam urat dari kandungan bunga kenanga dan kulit apel manalagi.

Kandungan bunga kenanga yang dicampur ekstrak kulit apel manalagi tersebut berkhasiat untuk menekan asam urat. Penemuan itu diperoleh usai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) melakukan serangkaian penelitian.

Potensi bunga kenanga dan apel manalagi di Kota Malang yang masih banyak, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini membuat empat mahasiswa dari program studi Teknologi Pangan UMM yakni Muhammad Alif Ryan, Talitha Aulia Fitri, Anis Fadlia Hanum dan Rina Ayu Wilasari, berinisiatif mengembangkan penelitian minuman yang bisa mencegah dan mengobati asam urat.

Rina Ayu Wilasari anggota tim peneliti mengungkapkan, bila berangkat dari keresahannya dan teman-teman banyaknya penderita asam urat maka mereka melakukan penelitian.

Penelitian tentang efektivitas kombucha cananga odorata dan ekstrak kulit apel manalagi, sebagai minuman probiotik antihiperurisemia. Dari penelitian itu diketahui bunga kenanga memiliki potensi untuk menekan asam urat.

"Bunga kenanga memiliki kandungan flavonoid yang tinggi berupa kuersetin dan miresetin. Zat-zat itu disinyalir berpotensi menghambat enzim oksidase. Sehingga dapat menurunkan kadar asam urat dalam tubuh," ucap Rina Ayu Wilasari, dikonfirmasi pada Selasa (8/8/2023).

Kombucha sendiri ialah minuman probiotik yang dibuat melalui proses fermentasi teh menggunakan koloni mikroorganisme, yang terdiri dari bakteri dan ragi.

Proses fermentasi ini menghasilkan kombinasi asam organik, enzim, dan probiotik yang baik untuk sumber senyawa anti inflamasi. Selain itu juga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

"Ini bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh dari kombinasi asam organik, enzim, dan probiotik, yang baik untuk senyawa anti inflamasi," ucapnya.

Sedangkan, ketua tim Muhammad Alif Ryan menyampaikan, proses pembuatannya dimulai dari membuat teh bunga kenanga. Di sini, tanaman dibiarkan layu dan kemudian dikeringkan.

"Tahap berikutnya adalah penyeduhan yang dilakukan layaknya menyeduh teh pada umumnya. Setelah itu, berlanjut pada proses ekstrasi kulit apel manalagi," ujar Ryan.

Dalam proses ini, kulit apel manalagi dihancurkan menggunakan blender, lalu ditambahkan etanol dan diendapkan terlebih dahulu pada suhu ruang atau suhu kamar selama 24 jam.

Setelah melalui proses pengendapan, barulah ekstraksi kulit apel di pisahkan antara cairan dengan residunya menggunakan corong pisah.