10 Unsur Kebugaran Jasmani dan Manfaatnya, Apa Saja?

SEPULUH unsur kebugaran jasmani dan manfaatnya akan diuraikan dalam artikel di bawah ini. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh manusia untuk menjalani aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti, kebugaran juga diartikan kemampuan tubuh menangkal penyakit dan juga stres.

Mengutip studi yang dimuat dalam Encyclopedia of Behavioral Medicine (2013), disebutkan bahwa kebugaran merupakan kemampuan untuk beraktivitas dengan kinerja, ketahanan, dan kekuatan tubuh yang optimal. Kebugaran jasmani juga berkaitan dengan kemampuan kamu menjaga tubuh agar terhindar dari penyakit, rasa lelah, dan stres berlebih.

10 unsur kebugaran jasmani

1. Kekuatan otot

Unsur kebugaran jasmani juga berhubungan dengan kekuatan dan ketahanan otot. Kekuatan otot merupakan kemampuan otot saat digunakan untuk mengangkat beban saat melakukan aktivitas sehari-hari.

Latihan kekuatan otot dapat dilakukan dengan melakukan olahraga seperti push up, pull up, sit up, back up, squat dan angkat beban.

2. Daya tahan

Unsur kebugaran jasmani yang kedua adalah daya tahan. Daya tahan atau endurance yang dimaksud adalah ketahanan kardiorespirasi (jantung dan paru-paru). Ini merupakan kemampuan tubuh untuk memasok oksigen dan energi ke seluruh bagian tubuh selama beraktivitas fisik.

Ada beberapa sktivitas fisik atau disebut juga latihan kardio yang dapat memicu peningkatan detak jantung dan pernapasan lebih cepat dan dalam. Diantaranya: berjalan cepat, jogging, berlari, bersepeda, dan berenang.

3. Kecepatan

Unsur kebugaran jasmani yang ketiga yakni kecepatan. Kecepatan yang dimaksud adalah suatu kemampuan untuk melakukan suatu gerakan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu singkat, misalnya berlari. Unsur kecepatan ini penting dalam berbagai jenis olahraga.

Tujuan dari latihan kebugaran ini adalah untuk meningkatkan kecepatan dan ketahanan tubuh yang bergantung pada jarak lari. Latihan untuk melatih kecepatan di antaranya lari cepat 50 m, 100 m, dan 200 m.

4. Daya ledak

Unsur kebugaran jasmani keempat adalah daya ledak, yakni kemampuan tubuh untuk mengeluarkan kekuatan secara maksimal dalam waktu singkat. Daya ledak termasuk gabungan komponen kekuatan dan kecepatan dalam kebugaran jasmani.

Latihan yang cocok untuk meningkatkan daya ledak otot kamu, di antaranya vertical jump, front jump, side jump, dan squat jump.

5. Kelenturan

Kelenturan juga menjadi unsur kebugaran jasmani. Kelenturan adalah kemampuan tubuh terutama bagian persendian untuk dapat melakukan aktivitas atau gerakan secara maksimal. Dengan kelenturan yang baik, kamu akan lebih terhindar dari potensi cedera

Latihan yang digunakan untuk melatih kelenturan di antaranya, yoga, tai chi, dan pilates.

6. Keseimbangan

Unsur kebugaran jasmani lainnya adalah keseimbangan, yakni kemampuan tubuh dalam mempertahankan suatu tekanan atau beban dari badan dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Jika tubuh memiliki keseimbangan, risiko jatuh dan cedera saat berolahraga juga berkurang.

Beberapa Latihan yang berguna untuk meningkatkan keseimbangan, di antaranya, berjalan di atas balok kayu, berdiri dengan satu kaki, dan sikap lilin.

7. Kelincahan

Unsur kebugaran jasmani lain yakni kelincahan, merupakan kemampuan tubuh untuk mengubah arah dengan cepat saat bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Beberapa jenis latihan untuk kelincahan di antaranya, latihan pliometrik, lari zig-zag, dan lari bolak-balik.

8. Kecepatan reaksi

Kecepatan reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak dan menangkap rangsangan yang ditangkap oleh indra. Beberapa latihan yang bisa digunakan untuk melatih kecepatan reaksi di antaranya, lempar dan tangkap bola, serta menangkap bola yang jatuh.

9. Koordinasi

Unsur kebugaran jasmani lainnya adalah koordinasi, yakni kemampuan tubuh kamu dalam menggerakan beberapa bagian tubuh yang berbeda untuk menghasilkan satu gerakan yang efektif, diperlukan konsentrasi dalam unsur kebugaran ini. Latihan melambungkan dan menangkap bola, serta memantulkan dan menangkap bola ke dinding juga bisa digunakan untuk latihan ini.

10. Komposisi tubuh

Selain unsur latihan fisik, kebugaran jasmani juga diukur dari komposisi tubuh, yang dilihat dari berbagai elemen yang menyusun tubuh, seperti otot, tulang, kadar air, dan lemak. Dalam hal ini, mengatur pola makan juga diperlukan agar komposisi tubuh proporsional.