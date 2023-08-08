10 Rekomendasi Tempat Wisata di Cicalengka 2023, Jarang Ada yang Tahu!

CICALENGKA memiliki sederet tempat wisata yang menawarkan pesona alam yang indah, sehingga menjadi destinasi favorit di Indonesia.

Cicalengka memang pilihan terbaik untuk dijelajahi saat berada di Bandung. Pasalnya, daerah tersebut terkenal sekali dengan udaranya yang sejuk, wisatanya yang keren, dan pemandangan yang masih asri.

Kami pun telah merangkum sepuluh rekomendasi tempat wisata di Cicalengka yang wajib dikunjungi ketika berkunjung ke sana, dikutip dari berbagai sumber, Rabu (9/8/2023).

1. Gunung Batu Cikancung

Gunung Batu Cikancung populer di kalangan pendaki dan wisatawan karena menyajikan panorama alam yang indah dan menyejukkan.

Di tempat ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan kota dan perbukitan sekitarnya dari atas bebatuan Gunung Batu Cikancung.

Tempat ini juga sering menjadi pilihan untuk berfoto dan bersantai sambil menikmati keindahan alam.

Meskipun namanya mengandung kata Gunung, sebenarnya ini bukan gunung yang sebenarnya, melainkan lebih ke formasi batu-batu besar atau bebatuan yang menyajikan pemandangan alam yang menarik.

Tempat ini buka jam 06.00- 17.00 dan berfoto disekitar Gunung Batu Cikancung tidak dipungut biaya.

2. Bukit Kendan

Bukit Kendan di Cicalengka. (Foto: Instagram)

Selain Gunung Batu Cikancung, wisata Bukit Kendan tak kalah menarik dan tak boleh dilewatkan. Bukit Kendan menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan dengan panorama perbukitan, hamparan hijau, serta udara segar yang menyegarkan.

Pengunjung sering datang ke Bukit Kendan untuk menikmati sunset yang indah, mengabadikan momen keindahan alam, dan menikmati pemnadangan di atas bukit. Tempat ini juga menjadi favorit para fotografer dan pecinta alam yang ingin menikmati ketenangan dan keindahan alam Jawa Barat.

Wisata ini buka jam 08.00-17.00 dan untuk memasuki tempat ini, pengunjung tidak dipungut biaya alias gratis.

3. Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi

Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi memiliki pemandangan indah. Tempat ini cocok bagi pengunjung yang berburu foto instagramable di Bandung. Di tempat ini, pengunjung bisa santai di rumah pohon menikmati udara segar dan suasana tenang hutan.

Bukan hanya bersantai di rumah pohon, tetapi tempat ini juga menyediakan perlengkapan kemah yang bisa disewa pengunjung.

Tiket masuk ke Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi sangat terjangkau, hanya bermodalkan Rp5 ribu, anda bisa menikmati udara segar dan suasana tenang.

4. Pasir Candi

Pasir Candi dikenal dengan pemandangan alamnya yang indah. Pasir Candi menawarkan udara segar, hijaunya pepohonan, serta pesona keindahan alam yang menarik untuk dinikmati.

Keunikan dari Pasir Candi adalah kemegahan alam hutan yang lebat dan gunung yang menjulang tinggi. Hal ini memberikan suasana yang sejuk dan asri, serta menawarkan pemandangan kota dari ketinggian dan perbukitan serta lembah yang menambah daya tariknya.

Pasir Candi menjadi tempat yang ideal untuk melalkukan berbagai aktivitas wisata alam, seperti jalan-jalan, hiking, berkemah, dan fotografi alam.

Pasir Candi buka 24 jam dan untuk mendapatkan foto di Pasir Candi pengunjung hanya membayar tiket masuk Rp10 ribu.